Türkiye'nin Busenaz Sürmeneli'nin muhtemel rakibi Imane Khelif için yaptığı başvuru reddedildi!

02 Ağustos 2024 09:55 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 09:56

Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da yapılan kadınlar 66 kiloda son 16 turunda İtalyan boksör Carini ile Khelif karşılaştı. Carini, aldığı sert darbelerin ardından maçın 46. saniyesinde oyundan çekildi.

Karşılaşmada yaşananların ardından Khelif’in kariyerinde daha önce 2023 Dünya Boks Şampiyonası'ndan "cinsiyet uygunluk testleri de dahil olmak üzere" çeşitli testleri geçemediği spor kamuoyunca tartışılmaya başlanırken sosyal medyada da gündem oldu.

BUSENAZ SÜRMENELİ'NİN RAKİBİ OLABİLİR

Son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde eşleştiği Taylandlı Janjaem Suwannapheng'i, Khelif de Macar Anna Luca Hamori'yi elemesi halinde bu iki sporcu yarı finalde eşleşecek.

TÜRKİYE BAŞVURU YAPTI

Türkiye Boks Federasyonu IOC'ye başvuru yaptı.

Başvuruda Khelif'in, "cinsiyet uygunluk testleri de dahil olmak üzere çeşitli testleri geçemediği" hatırlatılarak oyuncunun organizasyondan diskalifiye edilmesi ifade edildi.

IOC BAŞVURUYU REDDETTİ!

IOC, Türkiye Boks Federasyonu'nun yaptığı başvuruyu reddetti.

IOC, açıklamasında, "Paris 2024 Olimpiyatları boks turnuvasına katılan tüm sporcular, müsabakaların uygunluk ve giriş düzenlemelerinin yanı sıra Paris 2024 Boks Birimi (PBU) tarafından belirlenen tüm geçerli tıbbi düzenlemelere uyarlar. Önceki olimpik boks müsabakalarında olduğu gibi, sporcuların cinsiyeti ve yaşı pasaportlarına göre belirlenmektedir. İki sporcu, 2023'teki IBA Dünya Şampiyonasının sonlarına doğru, herhangi bir yasal süreç olmaksızın aniden diskalifiye edildiler. Bu iki sporcuya yönelik mevcut saldırı, özellikle de bu sporcuların uzun yıllardır üst düzey müsabakalarda yarıştıkları göz önünde bulundurulduğunda, herhangi bir uygun prosedür olmaksızın alınan bu keyfi karara dayanmaktadır. Böyle bir yaklaşım iyi yönetişime aykırıdır. Uygunluk kuralları müsabakalar devam ederken değiştirilmemeli ve herhangi bir kural değişikliği uygun süreçleri takip etmeli ve bilimsel kanıtlara dayanmalıdır." ifadelerini kullandı.