Tyson ve Paul karşılaşmasında nefesler tutuldu! Dev maç için geri sayım başladı

05 Kasım 2024 23:05 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 23:10

Eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson, kendisine meydan okuyan Jake Paul ile bol rekabetli bir boks maçına çıkacak. 80 bin kişilik NFL Dallas Cowboys stadında düzenlenecek bu mücadelede, Tyson mı yoksa Paul mu galip gelecek merak ediliyor.

Boks severlerin heyecanla beklediği Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki karşılaşma, spor camiasında şimdiden büyük bir ilgi uyandırmış durumda.

MİKE TYSON-JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, 15 Kasım Cuma günü saat 19.00'da başlayacak.

Heyecan dolu müsabaka, 80 bin kişilik NFL Dallas Cowboys'ta gerçekleşecek ve Netflix'ten canlı olarak yayınlanacak.

MÜSABAKA ERTELENMİŞTİ

Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçının 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Arlington, Teksas’taki AT&T Stadyumu’nda gerçekleşmesi planlanıyordu. Ancak, Mike Tyson'ın antrenman yapamaması nedeniyle mücadelenin ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Tyson'ın açıklaması şu şekilde;

"Destekleri ve anlayışları için dünya çapındaki tüm hayranlarıma teşekkür etmek istiyorum. Ne yazık ki ülserimin şiddetlenmesi nedeniyle doktorum bana dinlenmem ve iyileşmem için antrenmanlarımı birkaç hafta hafifletmem tavsiyesinde bulundu. Vücudum genel olarak 1990'lardan bu yana olduğundan daha iyi durumda ve yakında tam antrenman programıma geri döneceğim. Jake Paul, bu sana biraz zaman kazandırmış olabilir ama sonunda yine de nakavt olacaksın ve boksun tamamen dışında kalacaksın. Herkese teşekkür ediyorum ve bu yılın sonlarında unutulmaz bir performans sergilemek için sabırsızlanıyorum"

MAÇIN KURALLARI AÇIKLANDI

Dövüş kurallarına göre, dövüşçülerin rakiplerini nakavt etmesine izin verilecek. Müsabaka, sekiz turdan oluşacak ve her tur 2 dakika sürecek. Bu süre, dövüşçülerin stratejilerini uygulama ve rakiplerini analiz etme fırsatı sunacak.

Mücadelede 14 oz ağırlığında eldivenler kullanılacak ve başlık takılmayacak.