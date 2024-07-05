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U20 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya Elmira Yasin'in oldu

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Temmuz 2024 07:05 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 07:06
U20 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya Elmira Yasin&#039;in oldu

Milli güreşçimiz Elmira Yasin, Sırbistan'da düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalyayı kazandı.

1-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında Sırbistan’da düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda, kadınlar 76 kg’de milli sporcu Elmira Yasin, finalde karşılaştığı Bağımsız Sporcu Diana Titova karşısında 10-5’ten tuşla yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Erzincan’da Cumhuriyet Meydanında dev ekranda canlı olarak yayınlanan karşılaşmayı çok sayıda Erzincanlı izledi.
Elmira Yasin’in Avrupa Şampiyonu olması Erzincan’da sevinçle karşılandı.

U20 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya Elmira Yasin'in oldu - 1. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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