U20 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya Elmira Yasin'in oldu

05 Temmuz 2024 07:05 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 07:06

Milletler Ligi'nde bronz madalyanın sahibi Polonya'nın oldu!

Milletler Ligi'nde bronz madalyanın sahibi Polonya'nın oldu!

Atletizm Milli Takımı Roma’dan 2 madalya ile dönüyor

Atletizm Milli Takımı Roma’dan 2 madalya ile dönüyor

1-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında Sırbistan’da düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda, kadınlar 76 kg’de milli sporcu Elmira Yasin, finalde karşılaştığı Bağımsız Sporcu Diana Titova karşısında 10-5’ten tuşla yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Erzincan’da Cumhuriyet Meydanında dev ekranda canlı olarak yayınlanan karşılaşmayı çok sayıda Erzincanlı izledi.

Elmira Yasin’in Avrupa Şampiyonu olması Erzincan’da sevinçle karşılandı.