U20 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya Elmira Yasin'in oldu
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Temmuz 2024 07:05 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 07:06
Milli güreşçimiz Elmira Yasin, Sırbistan'da düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalyayı kazandı.
1-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında Sırbistan’da düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda, kadınlar 76 kg’de milli sporcu Elmira Yasin, finalde karşılaştığı Bağımsız Sporcu Diana Titova karşısında 10-5’ten tuşla yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Erzincan’da Cumhuriyet Meydanında dev ekranda canlı olarak yayınlanan karşılaşmayı çok sayıda Erzincanlı izledi.
Elmira Yasin’in Avrupa Şampiyonu olması Erzincan’da sevinçle karşılandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı