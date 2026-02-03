Üç büyükler peşinde koşmuştu! Rey Manaj yeniden Sivasspor'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Özbelsan Sivasspor, bir dönem üç büyüklerin peşinde olduğu eski golcüsü Rey Manaj ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

RESMİ SÖZLEŞME İMZALADI

Sivas’a gelen Rey Manaj, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri’nde, Kulüp Başkanı Burak Özçoban’ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, kendisini yeniden kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

Daha önce Sivasspor formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan Rey Manaj, kırmızı-beyazlı ekipte görev aldığı 63 karşılaşmada 34 gol ve 7 asist kaydetti.