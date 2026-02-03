Menü Kapat
Spor
Üç büyükler peşinde koşmuştu! Rey Manaj yeniden Sivasspor'da

Süper Lig'in dev kulüpleriyle bir dönem ismi anılan Rey Manaj yeniden Özbelsan Sivasspor ile sözleşme imzaladı.

Üç büyükler peşinde koşmuştu! Rey Manaj yeniden Sivasspor'da
Transfer çalışmalarını sürdüren Özbelsan Sivasspor, bir dönem üç büyüklerin peşinde olduğu eski golcüsü Rey Manaj ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Üç büyükler peşinde koşmuştu! Rey Manaj yeniden Sivasspor'da

RESMİ SÖZLEŞME İMZALADI

Sivas’a gelen Rey Manaj, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri’nde, Kulüp Başkanı Burak Özçoban’ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, kendisini yeniden kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

Üç büyükler peşinde koşmuştu! Rey Manaj yeniden Sivasspor'da

Daha önce Sivasspor formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan Rey Manaj, kırmızı-beyazlı ekipte görev aldığı 63 karşılaşmada 34 gol ve 7 asist kaydetti.

Beşiktaş'tan Junior Olaitan transferi için açıklama!
