Beşiktaş'tan Junior Olaitan transferi için açıklama!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar son olarak yeni transferleri Junior Olaitan'un İstanbul'a geliş saatini açıkladı.
Beşiktaş Kulübü;
"Profesyonel Futbolcu Junior Olaitan, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecektir.
Olaitan'ı taşıyan uçak bugün 14.30'da İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde olacaktır."