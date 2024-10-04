UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları tamamlandı: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş... İşte günün sonuçları!

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, TGRT Haber

04 Ekim 2024 01:21 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 01:26

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında müsabakalar tamamlandı. Fenerbahçe ve Galatasaray deplasmanda berabere kalırken, temsilcimiz Beşiktaş ise haftayı yine mağlubiyetle kapattı. İşte oynanan maçlar ve günün sonuçları...

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta oynanan maçlarla tamamladı. Bu haftayı Türk takımları galibiyet alamadan tamamladı. Fenerbahçe, deplasmanda Hollanda'nın Twente takımına konuk oldu. De Grolsch Veste Stadyumu'nda oynanan ve Dominik Livakovic'in kurtarışları ile maça damgasını vurduğu mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Sarı-kırmızılı takım Letonya deplasmanında Rigas Skola'ya konuk oldu. Galatasaray, 2-0 öne geçtiği müsabakadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. BEŞİKTAŞ YİNE SEVİNEMEDİ Temsilcimiz Beşiktaş ise, Almanya ekibi E. Frankfurt'u evinde misafir etti. Karşılaşmadan 3-1'lik skorla mağlup olarak Avrupa Ligi'nde 2 maçta da galibiyet sevinci yaşayamadı. Beşiktaş'ta gol Masuaku'dan geldi. Avrupa Ligi'nde günün toplu sonuçları söyle: Hoffenheim: 2 - Dinamo Kiev: 0

Olympiakos: 3 - Sporting Braga: 0

Maccabi Tel Aviv: 0 - Midtjylland: 2

Real Sociedad: 1 - Anderlecht: 2

Karabağ: 1 - Malmö: 2

RFS: 2 - Galatasaray: 2

Slavia Prag: 1 - Ajax: 1

Ferencvaros: 1 - Tottenham: 2

Lazio: 4 - Nice: 1

Rangers: 1 - Lyon: 4

Viktoria Plzen: 0 - Ludogorets Razgrad: 0

Elfsborg: 1 - Roma: 0

Porto: 3 - Manchester United: 3

Athletic Bilbao: 2 - AZ Alkmaar: 0

PAOK: 0 - FCSB: 1

Beşiktaş: 1 - Eintracht Frankfurt: 3

Union Saint-Gilloise: 0 - Bodo/Glimt: 0

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