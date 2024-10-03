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Galatasaray - Rigas Skola maçı canlı anlatım

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ekim 2024 19:39 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 20:21
Galatasaray - Rigas Skola maçı canlı anlatım

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. maçına çıkıyor. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...

Sarı-kırmızılı takım Letonya deplasmanında Rigas Skola'ya konuk oluyor.

CANLI SKOR

1'▶️ Maç başladı.

5'🚫 RFS etkili geldi. Sol kanattan gelişen atakta yapılan ortada savunma araya girdi. Dönen top RFSli oyuncularda kaldı. Topa son anda Jakobs ile Günay Güvenç birlikte müdahale etti.

6'🚫 kullanılan köşe vuruşu sonrası top uzaklaştırılmak istendi. Bu sırada ceza sahası dışından yapılan kafa vuruşunda, kale sahasındaki Ikaunieks son bir müdahalede bulundu. Günay Güvenç topu son anda kontrol etti.

7'🚫 sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Jakobs ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Jakobs'un şutunda Ondoa'dan seken topu son anda savunma kornere çeldi.

9'🚫 sağ kanattan yapılan ortada uzaklaştırılmak istenen top yay üzerindeki Lucas Torreira'nın önünde kaldı. Lucas Torreira'nın şutunda savunmadan seken top az farkla kornere çıktı.

11'🚫 sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Dries Mertens, kale önündeki Mauro Icardi'ye pasını aktardı. Mauro Icardi'nin yakın mesafeden şutunda top üstten auta gitti.

12'⚽ Yunus Akgün'ün geliştirdiği atakta arka direğe açılan ortada Mauro Icardi topu indirdi. Dries Mertens kale önünde topu iyi takip etti ve tek vuruşla fileleri havalandırdı. Galatasaray, RFS deplasmanında 1-0 öne geçti.

22'🚫sol kanattan yapılan ortada Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci topu son anda kornere çeldi.

11'LER

Rigas Skola: Ondoa, Savalnieks, Prenga, Lipuscek, Njie, Marhiev, Panic, Ikaunieks, Odisharia, Kouadia, Ndjiki.

Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Icardi.

Galatasaray - Rigas Skola maçı canlı anlatım - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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