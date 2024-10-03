Galatasaray - Rigas Skola maçı canlı anlatım
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. maçına çıkıyor. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...
Sarı-kırmızılı takım Letonya deplasmanında Rigas Skola'ya konuk oluyor.
CANLI SKOR
1'▶️ Maç başladı.
5'🚫 RFS etkili geldi. Sol kanattan gelişen atakta yapılan ortada savunma araya girdi. Dönen top RFSli oyuncularda kaldı. Topa son anda Jakobs ile Günay Güvenç birlikte müdahale etti.
6'🚫 kullanılan köşe vuruşu sonrası top uzaklaştırılmak istendi. Bu sırada ceza sahası dışından yapılan kafa vuruşunda, kale sahasındaki Ikaunieks son bir müdahalede bulundu. Günay Güvenç topu son anda kontrol etti.
7'🚫 sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Jakobs ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Jakobs'un şutunda Ondoa'dan seken topu son anda savunma kornere çeldi.
9'🚫 sağ kanattan yapılan ortada uzaklaştırılmak istenen top yay üzerindeki Lucas Torreira'nın önünde kaldı. Lucas Torreira'nın şutunda savunmadan seken top az farkla kornere çıktı.
11'🚫 sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Dries Mertens, kale önündeki Mauro Icardi'ye pasını aktardı. Mauro Icardi'nin yakın mesafeden şutunda top üstten auta gitti.
12'⚽ Yunus Akgün'ün geliştirdiği atakta arka direğe açılan ortada Mauro Icardi topu indirdi. Dries Mertens kale önünde topu iyi takip etti ve tek vuruşla fileleri havalandırdı. Galatasaray, RFS deplasmanında 1-0 öne geçti.
22'🚫sol kanattan yapılan ortada Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci topu son anda kornere çeldi.
11'LER
Rigas Skola: Ondoa, Savalnieks, Prenga, Lipuscek, Njie, Marhiev, Panic, Ikaunieks, Odisharia, Kouadia, Ndjiki.
Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Icardi.