Galatasaray - Rigas Skola maçı canlı anlatım

03 Ekim 2024 19:39 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 20:21

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. maçına çıkıyor. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...

Sivasspor yeni sportif direktör olarak eski futbolcusu Abdurrahman Dereli ile anlaştı!

Sivasspor yeni sportif direktör olarak eski futbolcusu Abdurrahman Dereli ile anlaştı!

Sarı-kırmızılı takım Letonya deplasmanında Rigas Skola'ya konuk oluyor.

CANLI SKOR

1'▶️ Maç başladı.

5'🚫 RFS etkili geldi. Sol kanattan gelişen atakta yapılan ortada savunma araya girdi. Dönen top RFSli oyuncularda kaldı. Topa son anda Jakobs ile Günay Güvenç birlikte müdahale etti.

6'🚫 kullanılan köşe vuruşu sonrası top uzaklaştırılmak istendi. Bu sırada ceza sahası dışından yapılan kafa vuruşunda, kale sahasındaki Ikaunieks son bir müdahalede bulundu. Günay Güvenç topu son anda kontrol etti.

7'🚫 sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Jakobs ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Jakobs'un şutunda Ondoa'dan seken topu son anda savunma kornere çeldi.

9'🚫 sağ kanattan yapılan ortada uzaklaştırılmak istenen top yay üzerindeki Lucas Torreira'nın önünde kaldı. Lucas Torreira'nın şutunda savunmadan seken top az farkla kornere çıktı.

11'🚫 sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Dries Mertens, kale önündeki Mauro Icardi'ye pasını aktardı. Mauro Icardi'nin yakın mesafeden şutunda top üstten auta gitti.

12'⚽ Yunus Akgün'ün geliştirdiği atakta arka direğe açılan ortada Mauro Icardi topu indirdi. Dries Mertens kale önünde topu iyi takip etti ve tek vuruşla fileleri havalandırdı. Galatasaray, RFS deplasmanında 1-0 öne geçti.

22'🚫sol kanattan yapılan ortada Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci topu son anda kornere çeldi.

11'LER

Rigas Skola: Ondoa, Savalnieks, Prenga, Lipuscek, Njie, Marhiev, Panic, Ikaunieks, Odisharia, Kouadia, Ndjiki.

Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Icardi.