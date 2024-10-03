Sivasspor yeni sportif direktör olarak eski futbolcusu Abdurrahman Dereli ile anlaştı!

03 Ekim 2024 18:35 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 19:03

Trendyol Süper Lig takımı Sivasspor'da yeni bir sportif direktör ile anlaşıldı. Zamanında 6 sezon takımda futbolcu olarak görev alan Abdurrahman Dereli kulübün teknik heyetine katıldığı açıklandı.

Trendyol Süper Lig takımı Sivasspor'da sportif direktörlük görevine Abdurrahman Dereli getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı formayı 6 sezon boyunca giyen Abdurrahman Dereli, kulübün yeni sportif direktörü oldu.

Yapılan açıklamada, "Abdurrahman Dereli'nin tecrübesi ve kulübümüze olan bağlılığıyla Sivasspor'u daha büyük başarılara taşımak için çalışacağına olan inancımız sonsuzdur. Dereli'ye yeni görevinde başarılar diliyor, bu anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını dileriz." denildi.