UEFA Avrupa Ligi'nde 2. haftanın sonuçları! Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçlarının heyecanı tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 2. hafta maçları 15 Ekim tarihinde oynandı.

Avrupa Ligi'nin 2. haftasında oynanan 18 maçta toplam 56 gol atıldı. 18 maçın 8'ini ev sahibi ekipler kazanırken 7 maçta da gülen taraf deplasman takımları oldu. Avrupa Ligi'nin ikinci hafasında 3 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ 2'DE 2 YAPTI

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, 2. hafta maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Hoffenheim ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 3-2'lik skorla kazanarak Avrupa Ligi'nde ikinci galibiyetini aldı ve puanını 6'ya yükseltti.

Avrupa Ligi'nde 2. haftayı 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, organizasyonun 3. haftasında 22 Ekim Perşembe günü İstanbul'da İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı ağırlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında alınan sonuçlar şu şekilde:

• Olimpik Lyon - Crystal Palace: 3-2

• AZ Alkmaar - Hapoel Beer-Sheva: 2-1

• Union Saint-Gilloise - Real Sociedad: 1-1

• Salzburg - Milan: 0-4

• Sparta Prag - Lillestrom: 1-1

• Lech Poznan - Bayer Leverkusen: 0-4

• Celje - Omonia: 0-3

• Torreense - Sunderland: 1-2

• Benfica - Celtic: 4-1

• Olimpik Marsilya - Olympiakos: 0-1

• Ferencvaros - Viktoria Plzen: 2-1

• Dinamo Zagreb - Anderlecht: 1-0

• Rennes - OFI: 2-1

• Bournemouth - Sturm Graz: 3-0

• Jagiellonia - Ararat-Armenia: 3-1

• Celta Vigo - Juventus: 1-2

• Hoffenheim - Beşiktaş: 2-3

• NEC Nijmegen - Levski Sofya: 1-1