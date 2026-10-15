Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta sona erdi! İşte "Devler Ligi"nde haftanın sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta maçları 14 ve 15 Ekim tarihlerinde oynandı.

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanan 18 maçta toplam 78 atıldı. 18 maçın 10'unu ev sahibi ekipler kazanırken 7 maçta gülen taraf deplasman ekipleri oldu. "Devler Ligi"nin ikinci hafasında 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

GALATASARAY, BARCELONA'YA 4-1 KAYBETTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden takımlardan Galatasaray, 2. hafta maçında İstanbul'da İspanya temsilcisi Barcelona ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 1-0 öne geçtiği maçta rakibine 4-1'lik skorla mağlup olarak "Devler Ligi"ndeki 2. yenilgisini yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde henüz puanı bulunmayan Galatasaray, 2. haftanın ardından 35. sırada yer alıyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 21 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Fransa temsilcisi Lille'e konuk olacak.

FENERBAHÇE, ASTON VILLA'YA 6-0 YENİLDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe ise 2. hafta maçında deplasmanda İngiltere temsilcisi Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, müsabakayı 6-0'lık skorla kaybederek "Devler Ligi"ndeki ilk yenilgisini yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde 1 puanı bulunan Fenerbahçe, 2. haftanın ardından 28. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 20 Ekim Salı günü sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşılaşacak.

9 TAKIM 2'DE 2 YAPTI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG, Barcelona, Aston Villa, Stuttgart, Liverpool, Sporting, Arsenal, Real Madrid ve Real Betis 2'de 2 yaparak 2. haftayı 6 puanla tamamladılar.

En iyi averaja sahip takımlar PSG, Barcelona ve Aston Villa olurken PSG attığı gol sayısının fazla olması nedeniyle 2. haftayı lider olarak tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında alınan sonuçlar şu şekilde:

• Lens - Sporting: 0-2

• Sabah - Slavia Prag: 2-0

• Galatasaray - Barcelona: 1-4

• Arsenal - Lille: 3-0

• Atletico Madrid - Manchester United: 2-0

• Inter - Club Brugge: 3-4

• Leipzig - PSV: 1-0

• Viking - Bayern Münih: 3-3

• Villarreal - Napoli: 3-1

• Feyenoord - Como: 3-2

• LASK - Liverpool: 3-6

• Aston Villa - Fenerbahçe: 6-0

• Bodo/Glimt - Borussia Dortmund: 1-0

• Manchester City - Paris Saint-Germain: 2-4

• Real Betis - Porto: 3-2

• Roma - Real Madrid: 3-4

• Slovan Bratislava - Stuttgart: 0-3

• Shakhtar Donetsk - AEK: 3-1