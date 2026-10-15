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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 00:39
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 00:39

Fenerbahçe'de İsmail Kartal, 6-0'lık yenilginin ardından konuştu! "Hepimize büyük bir ders oldu"

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya 6-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, "Bu, hepimize büyük bir ders oldu. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Bu, kabul edilebilir bir skor değil Fenerbahçe camiası adına" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal, 6-0'lık yenilginin ardından konuştu!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 00:39
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 00:39

'nde 2. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. "Devler Ligi"nde Türkiye'yi temsil eden , 2. hafta maçında deplasmanda İngiltere ekibi 'ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler, ilk yarısını 3-0 yenik durumda kapattığı maçta rakibin 6-0'lık skorla mağlup oldu.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal, 6-0'lık yenilginin ardından konuştu! "Hepimize büyük bir ders oldu"

Fenerbahçe'de teknik direktör , Aston Villa karşısında alınan 6-0'lık mağlubiyetin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal, 6-0'lık yenilginin ardından konuştu! "Hepimize büyük bir ders oldu"

Normalde maçın hakkının bu olmadığını ifade eden İsmail Kartal, "Futbolun en yüksek seviyesinde mücadele ediyorsunuz. Burada mücadele ettiğiniz zaman bu kadar basit pas hataları, top kayıpları yapmamanız gerekiyor. Yaptığınız zaman çok çabuk cezalandırıyorlar sizi. Bu akşamki maç maalesef böyle oldu" dedi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal, 6-0'lık yenilginin ardından konuştu! "Hepimize büyük bir ders oldu"

Çok basit top kayıpları yaptıklarını ve bu seviyede bu kadar pas hatası yapmamaları gerektiğini belirten Kartal, "Sonuçta ben, ekibim ve oyuncularım bundan çok önemli dersler çıkardık. Bu, hepimize büyük bir ders oldu. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Bu, kabul edilebilir bir skor değil Fenerbahçe camiası adına" ifadelerini kullandı.

Çok önemli bir lig maçları olduğunu söyleyen ve onu düşünmek zorunda olduklarını ifade eden İsmail Kartal, "Bunu unutup en kısa zamanda maçına konsantre olmalıyız. Bunu bir kenara bırakıp o maça hazırlanmalıyız hep birlikte. Bu akşamki skordan ve sonuçtan dolayı bütün taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür dileriz" dedi.

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ETİKETLER
#fenerbahçe
#Aston Villa
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Alanyaspor
#ismail kartal
#Spor
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