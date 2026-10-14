Trabzonspor'da Reis, KuPS Kuopio maçını değerlendirdi! "Umarım sonuç bizden yana olacak"

UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor, ilk hafta maçında yarın deplasmanda Finlandiya ekibi KuPS Kuopio ile karşılaşacak.

Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis, kritik maç öncesinde karşılaşmanın oynanacağı Tammelan Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Thomas Reis, zorlu bir sürece girdiklerini belirterek, "Her 3 günde bir maç yapacağız ama bunün üstesinden gelebilecek gayet iyi kadromuz var. Yarın en iyi kadroyla sahada olmaya çalışacağız. Konferans Ligi'nde tecrübem var. Konuşmak istediğimiz maç, pazartesi günkü maç değil. En önemli maç, yarınki maç. Konferans Ligi'ndeki hedefimiz, en iyimizi verip galip gelerek çok iyi başlangıç yapmak." şeklinde konuştu.

SALAH OYNAYACAK MI?

Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın yarın forma giyip giymeyeceğine ilişkin bir soru üzerine Alman teknik adam, "Sizin için önemli ama benim için çok önemli soru değil. Özel bir şartla suni çimde maç oynanacak. Kadromuzda her oyuncumuz hazır. Salah'ın oynayıp oynamayacağını söyleyecek değilim, yarın göreceğiz. Kadroda bütün oyuncuların hazır olduğunu ve bütün oyuncuların elinden geleni vereceğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

"İLK HEDEFİMİZ LİG AŞAMASINI GEÇEBİLMEK"

Thomas Reis, Konferans Ligi'ndeki hedefleriyle ilgili bir soru üzerine ise şunları kaydetti:

"Kulübün hırslarından, gelecek hedeflerinden ilk geldiğimde bahsetmiştim. Uluslararası turnuvada oynayacağız. İlk hedefimiz lig aşamasını geçebilmek ama yarınki başlangıç önemli. İlk puanlarımızı almaya çalışıyoruz. Hedeflerimiz, hayallerimiz var. Hayal etmek, çalışmadan işe yaramaz. Önümüzde 6 maç var. Bu hedefi en iyi şekilde geçmek ve yarın ilk puanlarımızı almak istiyoruz. Önce 6 maçta en iyi sonuçlar alabilmeyi hedefliyoruz."

Büyük takımların da sonuç olarak sıkıntılar yaşayabileceğini aktaran Reis, "Dün Bayern'de büyük sıkıntı çekti. Bu tür maçlarda, sahayla da mücadele etmeniz gerekiyor. Bunu iyi mantaliteyle göstermeniz gerekir." dedi.

"UMARIM SONUÇ BİZDEN YANA OLACAK"

Reis, kaleci Onana'nın oyun kurulumunda etkili olduğunu belirterek, "Onana gibi topla çok iyi kaleciniz varsa bunu kullanırsınız, oyun kurulumunda ekstra opsiyon sağlayabilir. Rakibin kaybettiği son maçı şanssız kaybettiğini düşünüyorum, maçı kazanabilirdiler. Güçlü takımla oynayacağız. Önde basan takımla karşılaşacağız. Onana'yı artı 1 oyuncu olarak sahada değerlendirebiliriz. Oyun kurulumunda büyük faydalar, fırsatlar oluşturabilir. İlginç ve güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Umarım sonuç bizden yana olacak." ifadelerini kullandı.

Finlandiya temsilcisi karşısında ikili mücadelelerde iyi olmaları gerektiğini anlatan Reis, rakibin boş bırakacağı alanları iyi kullanmak istediklerini aktardı. Savunmada iyi durmanın öncelikleri olduğunu dile getiren Reis, ön bölümde kalitelerinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.