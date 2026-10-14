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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 15:03

Beşiktaş’ın Hoffenheim maçı kamp kadrosu açıklandı! Siyah-beyazlılarda Vlahovic şoku

UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında deplasmanda Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş’ın kamp kadrosu netleşti. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Beşiktaş’ın Hoffenheim maçı kamp kadrosu açıklandı! Siyah-beyazlılarda Vlahovic şoku
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 15:03

'ndeki temsilcilerimizden , 2. hafta mücadelesinde Alman ekibi 'a konuk oluyor. Zorlu deplasman öncesinde siyah-beyazlıların kamp kadrosu resmi olarak açıklandı. 

Beşiktaş’ın Hoffenheim maçı kamp kadrosu açıklandı! Siyah-beyazlılarda Vlahovic şoku

Açıklanan listede yer almayan yıldız golcü ’in durumu taraftarlar arasında merak konusu oldu.

Beşiktaş’ın Hoffenheim maçı kamp kadrosu açıklandı! Siyah-beyazlılarda Vlahovic şoku

VLAHOVİC NEDEN KADRODA YOK?

Siyah-beyazlı kulüpten Dusan Vlahovic’in sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, Sırp forvetin viral gastroenterit tanısıyla tedavi altına alındığı bildirildi. Sağlık ekibinin değerlendirmeleri sonucunda, başarılı futbolcunun Hoffenheim maçı kafilesine dahil edilmemesine karar verildi.

Beşiktaş’ın Hoffenheim maçı kamp kadrosu açıklandı! Siyah-beyazlılarda Vlahovic şoku

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN HOFFENHEİM MAÇI KAMP KADROSU

Beşiktaş’ın Almanya deplasmanına götüreceği 24 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

  • Kaleciler: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar
  • Defans: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo
  • Orta Saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Fabio Miretti, İlhan Fakhri, Ahmet Sami Bircan
  • Forvet / Kanat: Hyeongyu Oh, Ernest Poku, Leandro Trossard, Semih Kılıçsoy

https://x.com/Besiktas/status/2110325898796749222?s=20

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA 2'DE 2 PEŞİNDE

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında ağırladığı Fransız temsilcisi ’yı 4-1 gibi net bir skorla mağlup ederek turnuvaya görkemli bir başlangıç yapan Beşiktaş, Hoffenheim deplasmanından da galibiyetle dönerek gruptaki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

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#Beşiktaş
#UEFA Avrupa ligi
#Futbol
#marsilya
#hoffenheim
#Dusan Vlahovic
#Spor
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