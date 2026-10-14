Beşiktaş’ın Hoffenheim maçı kamp kadrosu açıklandı! Siyah-beyazlılarda Vlahovic şoku

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İstanbul
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, 2. hafta mücadelesinde Alman ekibi Hoffenheim'a konuk oluyor. Zorlu deplasman öncesinde siyah-beyazlıların kamp kadrosu resmi olarak açıklandı.
Açıklanan listede yer almayan yıldız golcü Dusan Vlahovic’in durumu taraftarlar arasında merak konusu oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten Dusan Vlahovic’in sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, Sırp forvetin viral gastroenterit tanısıyla tedavi altına alındığı bildirildi. Sağlık ekibinin değerlendirmeleri sonucunda, başarılı futbolcunun Hoffenheim maçı kafilesine dahil edilmemesine karar verildi.
Beşiktaş’ın Almanya deplasmanına götüreceği 24 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
https://x.com/Besiktas/status/2110325898796749222?s=20
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında ağırladığı Fransız temsilcisi Marsilya’yı 4-1 gibi net bir skorla mağlup ederek turnuvaya görkemli bir başlangıç yapan Beşiktaş, Hoffenheim deplasmanından da galibiyetle dönerek gruptaki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.