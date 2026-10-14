Beşiktaş’ın Hoffenheim maçı kamp kadrosu açıklandı! Siyah-beyazlılarda Vlahovic şoku

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, 2. hafta mücadelesinde Alman ekibi Hoffenheim'a konuk oluyor. Zorlu deplasman öncesinde siyah-beyazlıların kamp kadrosu resmi olarak açıklandı.

Açıklanan listede yer almayan yıldız golcü Dusan Vlahovic’in durumu taraftarlar arasında merak konusu oldu.

VLAHOVİC NEDEN KADRODA YOK?

Siyah-beyazlı kulüpten Dusan Vlahovic’in sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, Sırp forvetin viral gastroenterit tanısıyla tedavi altına alındığı bildirildi. Sağlık ekibinin değerlendirmeleri sonucunda, başarılı futbolcunun Hoffenheim maçı kafilesine dahil edilmemesine karar verildi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN HOFFENHEİM MAÇI KAMP KADROSU

Beşiktaş’ın Almanya deplasmanına götüreceği 24 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar

Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar Defans: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo

Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo Orta Saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Fabio Miretti, İlhan Fakhri, Ahmet Sami Bircan

Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Fabio Miretti, İlhan Fakhri, Ahmet Sami Bircan Forvet / Kanat: Hyeongyu Oh, Ernest Poku, Leandro Trossard, Semih Kılıçsoy

https://x.com/Besiktas/status/2110325898796749222?s=20

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA 2'DE 2 PEŞİNDE

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında ağırladığı Fransız temsilcisi Marsilya’yı 4-1 gibi net bir skorla mağlup ederek turnuvaya görkemli bir başlangıç yapan Beşiktaş, Hoffenheim deplasmanından da galibiyetle dönerek gruptaki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.