Hoffenheim'da teknik direktör Ilzer'den Beşiktaş sözleri! "Yarın için iddialıyız"

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, 2. hafta maçında yarın TSİ 22.00'de deplasmanda Almanya temsilcisi Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek.

Hoffenheim Teknik Direktörü Christian Ilzer, mücadele öncesinde Sinsheim kentinde bulunan kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın kaliteli oyuncularının olduğunu vurgulayan Ilzer, "Yarın tarihi bir kulübe karşı oynayacağız. Marsilya'ya karşı 4-1 galip geldiler. Süper Lig'de ikinci sıradalar. Ligde iyi bir durumda değiliz ama yarın için iddialıyız." dedi.

Avusturyalı teknik adam, siyah-beyazlı takımda Sırp golcü Dusan Vlahovic'in yarın forma giyemeyeceğinin hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"Dusan Vlahovic, dünya çapında bir oyuncu, süper bir forvet. Sonuçta takım oyunu ve Beşiktaş sadece Vlahovic'e bağlı değil. Avrupa Ligi'nde bunu çok iyi gördük. Takım olarak çok iyiler, takım oyunu oynuyorlar. Biz iyi hazırlandık. Kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Beşiktaş'a problemler çıkaracağımızı biliyoruz."

Kendi oyunlarına odaklanacaklarının altını çizen 48 yaşındaki çalıştırıcı, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Biz nasıl oynayacağız bu çok önemli. Son mağlubiyetleri geride bırakacağız. Kalede kim olursa olsun rakibe acı vermek, rakip alana girmek bizim için çok önemli. İyi bir rakibe karşı oynayacağız. Bir yıldır bu maçlar için hazırlanıyoruz. Odaklanmamız gerekiyor, kendimizi iyileştirmemiz gerekiyor. Topu tutma konusunda çok başarılılar, yarın da öyle oynayacaklar. Güzel bir maç olacak."