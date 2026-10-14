Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 18:51
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 18:51

Hoffenheim'da teknik direktör Ilzer'den Beşiktaş sözleri! "Yarın için iddialıyız"

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın deplasmanda Almanya temsilcisi Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Alman ekibinin teknik direktörü Christian Ilzer, "Yarın tarihi bir kulübe karşı oynayacağız. Marsilya'ya karşı 4-1 galip geldiler. Süper Lig'de ikinci sıradalar. Ligde iyi bir durumda değiliz ama yarın için iddialıyız" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Hoffenheim'da teknik direktör Ilzer'den Beşiktaş sözleri!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 18:51
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 18:51

'nde 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden , 2. hafta maçında yarın TSİ 22.00'de deplasmanda Almanya temsilcisi ile karşı karşıya gelecek.

Hoffenheim Teknik Direktörü Christian Ilzer, mücadele öncesinde Sinsheim kentinde bulunan kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hoffenheim'da teknik direktör Ilzer'den Beşiktaş sözleri! "Yarın için iddialıyız"

Beşiktaş'ın kaliteli oyuncularının olduğunu vurgulayan Ilzer, "Yarın tarihi bir kulübe karşı oynayacağız. Marsilya'ya karşı 4-1 galip geldiler. Süper Lig'de ikinci sıradalar. Ligde iyi bir durumda değiliz ama yarın için iddialıyız." dedi.

Avusturyalı teknik adam, siyah-beyazlı takımda Sırp golcü 'in yarın forma giyemeyeceğinin hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"Dusan Vlahovic, dünya çapında bir oyuncu, süper bir forvet. Sonuçta takım oyunu ve Beşiktaş sadece Vlahovic'e bağlı değil. Avrupa Ligi'nde bunu çok iyi gördük. Takım olarak çok iyiler, takım oyunu oynuyorlar. Biz iyi hazırlandık. Kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Beşiktaş'a problemler çıkaracağımızı biliyoruz."

Hoffenheim'da teknik direktör Ilzer'den Beşiktaş sözleri! "Yarın için iddialıyız"

Kendi oyunlarına odaklanacaklarının altını çizen 48 yaşındaki çalıştırıcı, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Biz nasıl oynayacağız bu çok önemli. Son mağlubiyetleri geride bırakacağız. Kalede kim olursa olsun rakibe acı vermek, rakip alana girmek bizim için çok önemli. İyi bir rakibe karşı oynayacağız. Bir yıldır bu maçlar için hazırlanıyoruz. Odaklanmamız gerekiyor, kendimizi iyileştirmemiz gerekiyor. Topu tutma konusunda çok başarılılar, yarın da öyle oynayacaklar. Güzel bir maç olacak."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş’ın Hoffenheim maçı kamp kadrosu açıklandı! Siyah-beyazlılarda Vlahovic şoku
Trabzonspor ile Beşiktaş arasında yıllardır süren deplasman yasağı kaldırıldı!
ETİKETLER
#Beşiktaş
#UEFA Avrupa ligi
#Futbol
#hoffenheim
#Dusan Vlahovic
#Christian Ilzer
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.