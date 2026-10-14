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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 22:30
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 22:30

Beşiktaş'ta Italiano'dan Hoffenheim maçı öncesi zafer sözleri! "Maçı kazanmak istiyoruz"

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın deplasmanda Almanya temsilcisi Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde açıklamalarda bulunan siyah-beyazlıların İtalyan teknik direktörü Vincenzo Italiano, "Önümüzde çok zor bir deplasman var, iyi bir takıma karşı oynayacağız. Burada da elimizden gelenin en iyisini yapıp maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Beşiktaş'ta Italiano'dan Hoffenheim maçı öncesi zafer sözleri!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 22:30
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 22:30

'nde 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden , 2. hafta maçında yarın TSİ 22.00'de deplasmanda Almanya temsilcisi 'a konuk olacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü , Hoffenheim karşılaşması öncesinde maçın oynanacağı Rhein-Neckar-Arena'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta Italiano'dan Hoffenheim maçı öncesi zafer sözleri! "Maçı kazanmak istiyoruz"

Alman ekibi karşısında galip gelmek istediklerini vurgulayan Italiano, "Çok farklı iki ligden bahsediyoruz. Avrupa farklı bir şey, Süper Lig bambaşka bir şey. İkisinin de hikayesi farklı, ikisinde de her şey farklı oluyor. Tabii ki de buradaki puanlar da farklı oluyor. Ligde başka bir yerdeyiz, burada başka bir yerdeyiz. Aynı şekilde rakibimiz için de geçerli. Avrupa'daki takımların motivasyonu da daha farklı olabiliyor. Farklı ligler olduğu için de mesela lige kötü başlamış bir takım Avrupa'da daha farklı işler yapabiliyor. Yarın da yine Avrupa maçımız var, böyle bir takıma karşı oynayacağız. Kazanmak istiyoruz, onlar da kazanmak istiyor. Onlar da iç saha faktörünü kullanacak ve puanları almak isteyeceklerdir." diye konuştu.

Hedeflerini lig aşamasında üst tura yükselmek olarak belirleyen 48 yaşındaki teknik direktör, "İyi bir takıma karşı oynayacağız ama bizim şu andaki en büyük önceliğimiz Avrupa'da lig aşamasından çıkmak. İlk 8 olur ya da 24 olur, bu çok fark etmez. Ama bizim şu andaki en büyük odağımız lig aşamasından çıkmak. Zaten biliyorsunuz biz buraya kalmak için çok mücadele ettik, üç tane birbirinden zorlu tur atladık ve sonunda buraya kaldık. İyi başladık ama tekrar ediyorum maçlarımız zor, birbirinden zor olacak ama yarın maksimum konsantrasyonla ve dikkatle çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Italiano'dan Hoffenheim maçı öncesi zafer sözleri! "Maçı kazanmak istiyoruz"

"VLAHOVIC MİDESİNDE PROBLEMLER YAŞIYOR"

Italiano, Sırp golcü 'in yaşadığı rahatsızlık nedeniyle İstanbul'da kaldığını aktardı.

Sıkışık bir fikstürde her oyuncuya ihtiyaçlarının olduğunu anlatan Vincenzo Italiano, "Vlahovic maalesef yarın aramızda olmayacak, midesinde problemler yaşıyor. O yüzden onu İstanbul'da bırakmak zorunda kaldık. Zaten biliyorsunuz şu anda önümüzde çok fazla maç var, çok sıkışık tarihlerde maçlar var, o yüzden o da gelmek istemedi. Ama burada çok büyük bir sıkıntı değil, biliyorsunuz zaten Ümit Akdağ'ın da geçen bir hastalığı vardı, onu da ligde kullanamadık. Ama yarın onun yerine oynayacak arkadaşlarımız, oyuncularımız var. O yüzden çok problem olacağını düşünmüyorum. Bunlar olabilir, yapacak çok bir şey yok." şeklinde konuştu.

Deneyimli teknik adam, iç sahadaki performanslarını deplasmanda da göstermeleri gerektiğini vurgulayarak, "Deplasmanda kaybettiğimiz maçlar oldu. Bu maçları kaybetmeme ihtimalimiz var mıydı, kesinlikle vardı. İç sahaya yakın bir oyun oynamamız gerekiyor, bunu geliştirmemiz gerekiyor. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. İç sahada ne gibi faktörler var mesela? Orada taraftar faktörü var, o bize çok yardımcı oluyor. İç sahada çok daha fazla pozisyona girebiliyoruz, çok fazla pozisyon oluşturabiliyoruz ve toplu ve topsuz oyunumuzu gerçekten çok iyi gösterebildiğimizi düşünüyorum. İşte bunu geliştirmemiz gerekiyor, bunu hepimiz biliyoruz merak etmeyin." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ta Italiano'dan Hoffenheim maçı öncesi zafer sözleri! "Maçı kazanmak istiyoruz"

"MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Vincenzo Italiano, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Hala başlangıçtayız, önümüzde daha çok uzun yol var. Ama bence şu ana kadar çok iyi bir şekilde fiziksel ve mental olarak kendimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Bunu maksimum seviyeye getirebileceğimizi düşünüyorum ve bunu göstermemiz lazım çünkü deplasmanda kazanmak istiyoruz, kazanmamız gerekiyorsa da bunların maksimumda olması gerekiyor. Çünkü deplasmanlarda oynamak asla kolay değildir. İç sahada gibi oynamamız gerekiyor. Takım gibi oynamamız gerekiyor. Yarın da önümüzde çok zor bir deplasman var, iyi bir takıma karşı oynayacağız. Burada da elimizden gelenin en iyisini yapıp maçı kazanmak istiyoruz. Her zaman o açlığa sahip olmanız gerekiyor. Eğer üç kulvarda da başarılı olmak istiyorsanız, iç sahada ve dışarıda oyununuzun aynı olması lazım. O isteğinizin, mantalitenin özellikle her zaman aynı olması lazım. Yarın da oynadığımız maçta puanlar kazanmak istiyoruz. İki takım için de önemli bir maç. Onlar da kendini göstermek isteyecek, biz kendimizi göstermek isteyeceğiz. Maçı kontrol edebilecek miyiz yoksa daha çok geri kaçacağımız zamanlar olacak mı, maçta nasıl reaksiyon göstereceğiz, bunların hepsini göreceğiz."

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ETİKETLER
#Beşiktaş
#UEFA Avrupa ligi
#Futbol
#hoffenheim
#Dusan Vlahovic
#Vincenzo Italiano
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