UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları belli oldu! İki temsilcimizin oranı aynı

06 Eylül 2024 16:08 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 16:09

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi temsil edecek üç temsilcimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın şampiyonlukta favori kulüp sıralamaları ve oranları belli oldu. Avrupa Ligi'nin en güçlü favorisi olarak Tottenham seçilirken, Fenerbahçe ve Galatasaray 19 oranla 7'nci sırada yer aldı. Beşiktaş ise 35 oran ile şampiyonluk sıralamasında 10'uncu sırada yer aldı.

3 temsilcimizin bulunduğu UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları belli oldu. Bu sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın listede kaçıncı favori kulüp olduğu belirlendi.

Listede iki temsilcimizin aynı oranda ve aynı sırada olmaları ise dikkat çekti.

Büyük heyecana sahne olacak olan Avrupa Ligi'nde favoriler ise şöyle;

1) Totttenham: 5.2

2) Manchester United: 5.6

3) Roma: 8.4

4) Athletic Bilbao: 11

4) Porto: 11

4) Real Sociedad: 11

5) Lazio: 14

6) Eintracht Frankfurt: 19

7) FENERBAHÇE: 19

7) GALATASARAY: 19

7) Lyon: 19

7) Nice: 19

8) Ajax: 23

8) Olympiakos: 23

9) AZ Alkmaar: 30

9) Hoffenheim: 30

10) BEŞİKTAŞ: 35

10) Braga: 35