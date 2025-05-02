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 | Sule Altinel

UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı! İşte ilk maçların sonuçları

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları oynandı. Manchester United, deplasmanda İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu 3-0 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj elde etti.

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UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı! İşte ilk maçların sonuçları
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 05:37
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 05:37

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçları bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. İspanyol ekibi Athletic Bilbao, San Mames Barria Stadyumu'nda İngiliz temsilcisi Manchester United'ı konuk etti.

İngiliz ekibi 30. dakikada Carlos Casemiro'nun golüyle 1-0 öne geçti. 37. dakikada penaltıdan ve 45. dakikada Bruno Fernandes'in golleriyle Manchester United soyunma odasına 3-0 önde girdi.

UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı! İşte ilk maçların sonuçları

İkinci yarıda iki takımın da ataklarından gol sesi çıkmayınca İngiliz ekibi sahadan 3-0 galip ayrıldı.

TOTTENHAM TURU ARALADI

Gecenin diğer maçında ise Tottenham, sahasında karşılaştığı Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Brennan Johnson, 34. dakikada James Maddison ve 61. dakikada penaltıdan Dominic Solanke kaydetti.

UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı! İşte ilk maçların sonuçları

Bodo/Glimt ise 83. dakikada Ulrik Saltnes ile skoru 3-1'e getirdi. Bu gol maçın da sonucu oldu.

CHELSEA İSVEÇ'TEN AVANTAJLI DÖNDÜ

UEFA Konferans Ligi yarı finalinde de İngiliz ekibi Chelsea, İsveç deplasmanında Djurgarden'ı 4-1 mağlup etti.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Jadon Sancho, 43. dakikada Chukwunonso Madueke, 59 ve 65. dakikada Nicolas Jackson attı.

UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı! İşte ilk maçların sonuçları

Ev sahibinin tek sayısı ise 68. dakikada Isak Alemayehu'dan geldi.

REAL BETİS, FİORENTİNA ENGELİNE TAKILMADI

Gecenin diğer maçında ise İspanyol temsilcisi Real Betis, sahasında İtalyan ekibi Fiorentina'yı 2-1 yendi. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Abdessamad Ezzalzouli ve 64. dakikada Antony attı.

UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı! İşte ilk maçların sonuçları

İtalyan ekibi 72. dakikada Luca Ranieri'nin fileleri havalandırmasıyla skoru 2-1 yaptı.

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