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 | Burak Ayaydın

Manchester United kupa aşkına: İspanya'da Athletic Bilbao'yu paramparça ettiler!

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Manchester United ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. İngiliz devi, zorlu geçmesi beklenen maçı rahat kazandı ve turun kapısını araladı.

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Manchester United kupa aşkına: İspanya'da Athletic Bilbao'yu paramparça ettiler!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 00:40
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 00:43

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi yarı finali ilk maçında konuk olduğu Athletic Bilbao'yu 3-0 yendi. İngiliz devi neredeyse ilk maçta işi bitirirken, goller ise Casemiro (30) ve Bruno Fernandes (37-P | 45) ile geldi. Ayrıca kritik mücadelede, Dani Vivian 36. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı ve ev sahibi müsabakayı 10 kişi bitirdi.

https://x.com/ManUtd/status/1918047851369599411

TOTTENHAM DA KAZANDI

Bir diğer İngiliz ekibi Tottenham, UEFA Avrupa Ligi yarı finali ilk maçında Bodo/Glimt'i ağırladı ve sahadan 3-1 galip ayrıldı. Ev sahibi tur için büyük bir avantaj yakalarken goller ise Johnson (1), Maddison (34) ve Solanke'den (61-P) geldi! Konuk Bodo ise skor tabelasındaki tek sayısını Saltnes ile 83. dakikada buldu.

Manchester United kupa aşkına: İspanya'da Athletic Bilbao'yu paramparça ettiler!

UEFA KONFERANS LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI

Djurgarden 1-4 Chelsea

https://x.com/ChelseaFC/status/1918046239993590045

Real Betis 2-1 Fiorentina

Manchester United kupa aşkına: İspanya'da Athletic Bilbao'yu paramparça ettiler!

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Sıkça Sorulan Sorular

UNITED NE ZAMAN RÖVANŞ MAÇINA ÇIKACAK?
İngiltere'deki ikinci maç, 8 Mayıs Perşembe saat 22.00 itibarıyla oynanacak.
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