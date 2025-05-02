Manchester United kupa aşkına: İspanya'da Athletic Bilbao'yu paramparça ettiler!

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi yarı finali ilk maçında konuk olduğu Athletic Bilbao'yu 3-0 yendi. İngiliz devi neredeyse ilk maçta işi bitirirken, goller ise Casemiro (30) ve Bruno Fernandes (37-P | 45) ile geldi. Ayrıca kritik mücadelede, Dani Vivian 36. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı ve ev sahibi müsabakayı 10 kişi bitirdi.

https://x.com/ManUtd/status/1918047851369599411

TOTTENHAM DA KAZANDI

Bir diğer İngiliz ekibi Tottenham, UEFA Avrupa Ligi yarı finali ilk maçında Bodo/Glimt'i ağırladı ve sahadan 3-1 galip ayrıldı. Ev sahibi tur için büyük bir avantaj yakalarken goller ise Johnson (1), Maddison (34) ve Solanke'den (61-P) geldi! Konuk Bodo ise skor tabelasındaki tek sayısını Saltnes ile 83. dakikada buldu.

UEFA KONFERANS LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI

Djurgarden 1-4 Chelsea

https://x.com/ChelseaFC/status/1918046239993590045

Real Betis 2-1 Fiorentina