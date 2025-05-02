Manchester United kupa aşkına: İspanya'da Athletic Bilbao'yu paramparça ettiler!

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Manchester United ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. İngiliz devi, zorlu geçmesi beklenen maçı rahat kazandı ve turun kapısını araladı.
Manchester United, UEFA Avrupa Ligi yarı finali ilk maçında konuk olduğu Athletic Bilbao'yu 3-0 yendi. İngiliz devi neredeyse ilk maçta işi bitirirken, goller ise Casemiro (30) ve Bruno Fernandes (37-P | 45) ile geldi. Ayrıca kritik mücadelede, Dani Vivian 36. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı ve ev sahibi müsabakayı 10 kişi bitirdi.
https://x.com/ManUtd/status/1918047851369599411
Bir diğer İngiliz ekibi Tottenham, UEFA Avrupa Ligi yarı finali ilk maçında Bodo/Glimt'i ağırladı ve sahadan 3-1 galip ayrıldı. Ev sahibi tur için büyük bir avantaj yakalarken goller ise Johnson (1), Maddison (34) ve Solanke'den (61-P) geldi! Konuk Bodo ise skor tabelasındaki tek sayısını Saltnes ile 83. dakikada buldu.
Djurgarden 1-4 Chelsea
https://x.com/ChelseaFC/status/1918046239993590045
Real Betis 2-1 Fiorentina