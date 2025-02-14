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 | Eyüp Ensar Yesil

UEFA Gençlik Ligi'nde Trabzonspor'un rakibi belli oldu!

UEFA Gençlik Ligi'nde İtalyan temsilcisi Juventus'u 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselen Trabzonspor, bir başka İtalyan takımı olan Atalanta ile eşleşti.

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UEFA Gençlik Ligi'nde Trabzonspor'un rakibi belli oldu!
KAYNAK:
NTV Spor
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 19:46
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 19:46

Karadeniz ekibinin yaptığı açıklamaya göre, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nın rakibi İtalyan kulübü Atalanta oldu.

4 VEYA 5 MART TARİHİNDE OYNANACAK

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabaka, 4 veya 5 Mart'ta Trabzon'da oynanacak.

Bordo-mavililer, Atalanta'yı elemesi halinde çeyrek finalde Bayern Münih-Inter eşleşmesinin galibi ile karışılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trabzonspor'un 19 yaş altı takımından sorumlu yönetim kurulu üyesi Ali Beyazlı, UEFA Gençlik Ligi'nde önemli bir başarıya imza attıklarını vurguladı.

"DEĞERLİ BİR DENEYİM OLACAK"

Beyazlı, bu seviyedeki mücadelenin kulüp ve oyuncular için büyük bir adım olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Atalanta gibi güçlü bir rakiple karşılaşmak gençlerimiz için değerli bir deneyim olacak. Trabzonspor'un mücadeleci ruhunu sahaya yansıtarak bu zorlu eşleşmeden alnımızın akıyla çıkmak ve adımızı çeyrek finale yazdırmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Teknik ekibimize ve gençlerimize güvenimiz tam. Bu önemli mücadelede taraftarımızın desteği, bizim en büyük gücümüz olacak. Papara Park'ı doldurarak gençlerimize güç vermek ve onların yanında olmak için tüm taraftarlarımızı Atalanta maçına bekliyoruz. Taraftarımızla birlikte aşamayacağımız hiçbir engel yok."

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#Spor
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