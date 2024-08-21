UEFA Konferans Ligi'nde kritik viraj! Trabzonspor, St. Gallen maçı için İsviçre'ye gitti

21 Ağustos 2024 11:04 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 11:05

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi için kritik viraja giriyor. Bordo-Mavili ekip St. Gallen maçı hazırlıklarını tamamladı.

Maçı hazırlıklarını dün akşam saat 18.00'de yaptığı antrenmanla sürdüren Trabzonspor, bu sabah saat 10.25'de İsviçre'nin Zürih kentine uçmak üzere Trabzon Havalimanı'na geldi. Kafilede dünkü antrenman sırasında sol bacağında ağrı hisseden ve çekilen MR'ında sol alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilen Anthony Nwakaeme yer almazken, yeni transfer Arseniy Batagov takımla birlikte götürüldü.

BORDO-MAVİLİ KAFİLEDE ŞU FUTBOLCULAR YER ALDI

“Uğurcan Çakır, M.Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Serkan Asan, Borna Barisic, Arif Boşluk, Stefan Savic, Salih Malkoçoğlu, Rayyan Baniya, Arseniy Batagov, Stefano Denswil, John Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Batista Mendy, Enis Bardhi, Umut Güneş, Edin Vişça, Cihan Çanak, Trezeguet, Mislav Orsic, Poyraz Yıldırım, Enis Destan ve Denis Draguş”

Öte yandan Trabzonspor saat 20.00'de Kybunpark'ta yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

NWAKAEME ŞOKU

Mücadele öncesinde bordo-mavili takımda sakatlık şoku yaşandı. Bordo-mavili takımın yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.



