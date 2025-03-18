İstanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi kupası İstanbul'da sergilendi. Kupa, turnuvanın sponsoru tarafından Divan Kuruçeşme'de futbolseverlerle buluşturuldu. 2024-2025 sezonunun şampiyonu Mayıs ayının sonunda Almanya'nın Münih kentinde belirlenecek.
Avrupa futbolunun en prestijli turnuvalarından UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikonik kupası, turnuvanın sponsorlarından Oppo tarafından İstanbul’a getirildi. Futbolseverler, Divan Kuruçeşme'de sergilenen dev kupayla buluşma fırsatı yakaladı.
2024-2025 sezonunun şampiyonu, Mayıs ayının sonunda Almanya’nın Münih kentinde bulunan Allianz Arena’da belli olacak. İstanbul’da sergilenen bu görkemli kupa, finalde zafer kazanan takımın oyuncularının ellerinde yükselerek tarihe tanıklık edecek.