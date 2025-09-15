Menü Kapat
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yarın başlıyor! İşte ilk hafta programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yarın başlıyor. Galatasaray, lig aşamasının ilk haftasında 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak.

Temsilcimiz Şampiyonlar Ligi arenasına çıkıyor. 'nde 2025-26 sezonu yarın lig aşamasının ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun ilk haftasında, yarın 6 maç oynanacak. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Alman ekibi 'a konuk olacak.

İŞTE KUPA PLANLAMASI

Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın TSİ programı şöyle:

Yarın:

19.45 Athletic Bilbao-Arsenal

19.45 PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise

22.00 Juventus-Borussia Dortmund

22.00 Real Madrid-Olimpik Marsilya

22.00 Benfica-Karabağ

22.00 Tottenham-Villarreal

17 Eylül Çarşamba:

19.45 Olympiakos-Pafos

19:45 Slavia Prag- Bodo/Glimt

22:00 Ajax-Inter

22:00 Bayern Münih-Chelsea

22:00 Liverpool-Atletico Madrid

22.00 Paris Saint-Germain-Atalanta

18 Eylül Perşembe:

19.45 Club Brugge-Monaco

19.45 Kopenhag-Bayer Leverkusen

22.00 Eintracht Frankfurt-Galatasaray

22:00 Manchester City-Napoli

22.00 Newcastle United-Barcelona

22.00 Sporting Lizbon-Kairat

