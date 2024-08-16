UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! 

16 Ağustos 2024 00:34 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 00:37

Koleksiyona bir kupa daha! UEFA Süper Kupa şampiyonu Real Madrid oldu

Koleksiyona bir kupa daha! UEFA Süper Kupa şampiyonu Real Madrid oldu

Bu hafta Avrupa kupalarında mücadele eden üç Türk takımı sahne aldı. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille’i konuk eden Fenerbahçe, 90 dakikayı 1-0 önde tamamlamasına rağmen, uzatmalarda Fransız ekibine elenerek yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek.

Trabzonspor, Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rapid Wien’e 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti ve yoluna Konferans Ligi'nde play-off oynamak için devam edecek.

Konferans Ligi 3. eleme turunda Iberia Tiflis’i 2-0 mağlup eden Başakşehir ise play-off aşamasına yükselmeyi başardı.

SIRALAMADA GERİYE DÜŞTÜK

2023-2024 sezonunu 9. sırada bitiren Türkiye, yeni sezonda bir sıra düşüş yaşadı. Başakşehir, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin elde ettiği sonuçlar neticesinde, ülke puanı 2024-2025 sezonunda 1.700 puan artış gösterdi.

Türkiye, UEFA Ülke Puanı sıralamasında toplamda 35.300 puanla 10. basamakta yer alıyor.

UEFA ÜLKE SIRALAMASI

1- İNGİLTERE - 89.160

2-İTALYA - 79.106

3- İSPANYA - 73.989

4-ALMANYA - 71.660

5- FRANSA - 57.950

6- HOLLANDA - 554.566

7- PORTEKİZ - 49.516

8 - BELÇİKA - 43.400

9- ÇEK CUMHURİYETİ - 36.350

10- TÜRKİYE - 35.300