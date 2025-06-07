UEFA Uluslar Ligi'nde final heyecanı: Portekiz ile İspanya şampiyonluk için karşı karşıya

Portekiz, yarı finalde ev sahibi Almanya'yı 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırırken; İspanya ise futbolseverleri ekran başına kilitleyen 9 gollü mücadelede Fransa’yı 5-4 yenerek finale yükseldi.

Son şampiyon İspanya, bu sonuçla UEFA Uluslar Ligi tarihinde üst üste üçüncü kez finalde boy göstermeye hazırlanıyor. Turnuvanın ilk şampiyonu Portekiz ise ikinci kez bu büyük organizasyonda finale çıkma başarısı gösterdi. Günün bir diğer önemli karşılaşmasında ise yarı finalde elenen Almanya ile Fransa üçüncülük için kozlarını paylaşacak. Stuttgart’taki MHP Arena’da oynanacak mücadele TSİ 16.00’da başlayacak.