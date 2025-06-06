UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu! 9 gollü İspanya - Fransa maçı nefesleri kesti

UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında İspanya ile Fransa karşı karşıya geldi. 9 golün atıldığı mücadeleyi kazanan İspanya, finalde Cristiano Ronaldo'lu Portekiz'in rakibi oldu.

UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu. Şampiyon İber Yarımadası'ndan çıkacak.

9 GOLLÜ NEFES KESEN MAÇ

Turnuvanın yarı finalinde İspanya ile Fransa kozlarını paylaştı. Almanya'nın Stuttgart şehrindeki MHP Arena'da oynanan yarı final maçı nefesleri kesti. Müthiş mücadelede tam 9 gol atıldı.

İSPANYA HIZLI BAŞLADI

İspanya, 22. dakikada Nico Williams ve 25. dakikada Mikel Merino'nun attığı gollerle ilk devreyi 2-0 önde bitirdi.

Mücadelenin ikinci yarısı gol düellosuna sahne oldu. İspanyollar, Lamine Yamal'ın 54 (penaltıdan) ve Pedri'nin 55. dakikada kaydettiği gollerle farkı 4'e çıkardı.

Fransa, Kylian Mbappe'nin 59. dakikada penaltıdan bulduğu golle durumu 4-1 yaptı.

TARİHİ FARKI YAKALADI

Yamal, 67. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin ikinci, takımının 5. golünü kaydetti: 5-1.

FRANSA PES ETMEDİ

Rayan Cherki'nin 79, Daniel Vivian'ın (kendi kalesine) 84 ve Randal Kolo Muani'nin 90+3. dakikadaki golleriyle farkı bire indiren Fransa, tüm çabalara rağmen kalan bölümde beraberliği yakalayamadı.

FİNALİN ADI: PORTEKİZ - İSPANYA

Büyük heyecana sahne olan 9 gollü karşılaşmadan 5-4 galip ayrılan İspanya, adını finale yazdırdı ve Portekiz'in rakibi oldu.

Fransa ise üçüncülük maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek.