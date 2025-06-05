Cristiano Ronaldo gol attı: Portekiz Almanya'yı devirip finale çıktı!

UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Portekiz, Almanya karşısında 1-0'dan geri döndü. Almanya'nın tek golü 48. dakikada Wirtz ile gelirken, Portekiz ise Conceiçao (63) ve Ronaldo (68) ile skor tabelasını değiştirdi.

CRISTIANO RONALDO'LU PORTEKİZ UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE FİNALE YÜKSELDİ

Cristiano Ronaldo'nun milli takımdaki 137. golünü attığı maçta, Portekiz zorlu rakibi Almanya'yı 2-1 ile geçti ve finale yükselen taraf oldu.

PORTEKİZ FİNALDEKİ RAKİBİNİ BEKLİYOR

Roberto Martinez ve öğrencileri; UEFA Uluslar Ligi finalinde, İspanya-Fransa eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Heyecanla beklenen müsabaka, 5 Haziran Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak.