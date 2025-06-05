Cristiano Ronaldo gol attı: Portekiz Almanya'yı devirip finale çıktı!

İstanbul
UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Almanya ile Portekiz karşılaştı. Cristiano Ronaldo'nun galibiyet golünü attığı dev maç, Portekiz'in zaferiyle sonuçlandı.
UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Portekiz, Almanya karşısında 1-0'dan geri döndü. Almanya'nın tek golü 48. dakikada Wirtz ile gelirken, Portekiz ise Conceiçao (63) ve Ronaldo (68) ile skor tabelasını değiştirdi.
Cristiano Ronaldo'nun milli takımdaki 137. golünü attığı maçta, Portekiz zorlu rakibi Almanya'yı 2-1 ile geçti ve finale yükselen taraf oldu.
Roberto Martinez ve öğrencileri; UEFA Uluslar Ligi finalinde, İspanya-Fransa eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Heyecanla beklenen müsabaka, 5 Haziran Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak.