Adana Demirspor'a Mario Balotelli darbesi: 140 milyon TL!

İstanbul
Adana Demirspor'a Mario Balotelli'den büyük bir darbe geldi. Süper Lig'den küme düşen Adana Demirspor, Mario Balotelli ile de hukuki olarak uzlaşamadı ve dev bir ceza ödemek zorunda kaldı.
Mario Balotelli ve Adana Demirspor arasındaki ilişki krizle sona erdi. Yakın dönemde Adana Demirspor'da oynayan ama alacaklarını tahsil edemeyen Mario Balotelli, TV Dello Sport'un haberine göre davayı kazandı.
Mario Balotelli ile alacakları konusunda anlaşamayan Adana Demirspor, İtalyan futbolcuya tam 3 milyon 150 bin Euro yani yaklaşık olarak 140 milyon TL ödeme gerçekleştirecek.
Adana Demirspor ile 51 maça çıkan Mario Balotelli, 26 gol ve 8 asistlik katkı sağlamıştı.