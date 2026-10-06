UEFA Uluslar Ligi'nde sıfır çektik! Montella 38 yıl sonra bir ilki başardı

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İstanbul
UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı güçlü rakibi İtalya'ya 3-1’lik skorla teslim oldu. Grupta oynadığı 4 karşılaşmanın tamamını kaybeden ay-yıldızlı ekipte çöküş devam ederken, ortaya çıkan istatistikler taraftarları derinden üzdü.
İtalya karşısında alınan yenilgiyle birlikte mağlubiyet serisini 4 maça çıkaran Türkiye, tarihinin en karanlık dönemlerinden biriyle yüzleşti. Millilerimiz, en son Ekim 1987 ile Mart 1988 tarihleri arasında üst üste 4 maç kaybetmişti. Ay-yıldızlı ekip, İtalya yenilgisiyle birlikte tam 38 sene sonra ilk kez üst üste 4 müsabakadan sahadan boynu bükük ayrılmış oldu.
'Bizim Çocuklar' lakaplı A Milli Takım'ın son dönemdeki performansı tam anlamıyla alarm veriyor. Çıktığı son 7 resmi ve özel karşılaşmanın 6'sında sahadan yenilgiyle ayrılan ay-yıldızlılar, bu süreçte yalnızca tek bir galibiyet elde edebildi.
Milli Takımımızın son 7 maçta aldığı skorlar şu şekilde:
Alınan bu sonuç, Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın kredisini azaltırken İtalyan çalıştırıcıyı olumsuz bir rekorun da eşiğine getirdi. Montella, A Milli Takım başında 3 veya daha fazla gol yenilerek alınan mağlubiyetler sıralamasında kulübe tarihinin en kötü 3. yabancı teknik adamı oldu.
Milli Takım tarihinde kalesinde 3 ve üzeri gol görerek en fazla mağlubiyet yaşayan yabancı teknik direktörler listesi: