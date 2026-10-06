UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı güçlü rakibi İtalya'ya 3-1’lik skorla teslim oldu. Grupta oynadığı 4 karşılaşmanın tamamını kaybeden ay-yıldızlı ekipte çöküş devam ederken, ortaya çıkan istatistikler taraftarları derinden üzdü.

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HABERİN ÖZETİ UEFA Uluslar Ligi'nde sıfır çektik! Montella 38 yıl sonra bir ilki başardı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi'nin takım gündemlerinde yer almadığını ve Osimhen'in varlığının transferi imkansız kıldığını açıkladı. Galatasaray, Mauro Icardi'ye sözleşmesinin sona ermesinin ardından bir teklif sunmuş ancak Icardi daha yüksek bir beklenti içinde olmuştu. Başkan Dursun Özbek, Icardi transferinin önündeki temel engelin sadece maddi konular değil, kadro yapısı olduğunu belirtti. Özbek, Victor Osimhen gibi bir santrforun kadroda olması durumunda Icardi ile birlikte oynatmanın mümkün olmadığını ifade etti. Galatasaray, Icardi'den bir veda organizasyonu için cevap bekliyor ve gelmesi durumunda şanına yakışır bir veda planlanacağını belirtti. Başkan Özbek, futbolun doğası gereği oyuncuların zamanla yaşlanıp performans kaybı yaşayabileceğini ve taraftar beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

38 YIL SONRA EN KÖTÜ SERİ

İtalya karşısında alınan yenilgiyle birlikte mağlubiyet serisini 4 maça çıkaran Türkiye, tarihinin en karanlık dönemlerinden biriyle yüzleşti. Millilerimiz, en son Ekim 1987 ile Mart 1988 tarihleri arasında üst üste 4 maç kaybetmişti. Ay-yıldızlı ekip, İtalya yenilgisiyle birlikte tam 38 sene sonra ilk kez üst üste 4 müsabakadan sahadan boynu bükük ayrılmış oldu.

SON 7 MAÇTA SADECE 1 GALİBİYET!

'Bizim Çocuklar' lakaplı A Milli Takım'ın son dönemdeki performansı tam anlamıyla alarm veriyor. Çıktığı son 7 resmi ve özel karşılaşmanın 6'sında sahadan yenilgiyle ayrılan ay-yıldızlılar, bu süreçte yalnızca tek bir galibiyet elde edebildi.

Milli Takımımızın son 7 maçta aldığı skorlar şu şekilde:

İtalya - Türkiye: 3-1

3-1 Belçika - Türkiye: 3-0

3-0 Türkiye - İtalya: 1-4

1-4 Türkiye - Fransa: 0-1

0-1 ABD - Türkiye: 2-3 (Galibiyet)

2-3 Türkiye - Paraguay: 0-1

0-1 Türkiye - Avustralya: 0-2

MONTELLA İÇİN UNUTULMAK İSTENEN İSTATİSTİK

Alınan bu sonuç, Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın kredisini azaltırken İtalyan çalıştırıcıyı olumsuz bir rekorun da eşiğine getirdi. Montella, A Milli Takım başında 3 veya daha fazla gol yenilerek alınan mağlubiyetler sıralamasında kulübe tarihinin en kötü 3. yabancı teknik adamı oldu.

Milli Takım tarihinde kalesinde 3 ve üzeri gol görerek en fazla mağlubiyet yaşayan yabancı teknik direktörler listesi: