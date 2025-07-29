UEFA'dan Arda Kardaşler'e Şampiyonlar Ligi'nde kritik görev

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Zrinjski Mostar ile Slovan Bratislava arasında oynanacak maçı yönetecek. Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava, ilk maçı 4-0 kazandığı turun rövanşında Zrinjski Mostar'a konuk olacak. Mücadelede Türk hakem düdük çalacak.

UEFA'DAN ARDA KARDEŞLERE GÖREV

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Bosna-Hersek'in Zrinjski Mostar ile Slovakya'nın Slovan Bratislava takımları arasında yarın oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş müsabakasında görev alacağı bildirildi.

Bosna-Hersek'in Mostar şehrinde bulunan HSK Zrinjski Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada, Arda Kardeşler'in yardımcılığını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak.

Mücadelede dördüncü hakem Cihan Aydın, VAR olarak Onur Özütoprak, AVAR olarak ise Erkan Engin görev yapacak.