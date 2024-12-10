UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev!

10 Aralık 2024 22:12 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 22:13

FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan; Finlandiya takımı HJK Helsinki ile Norveç ekibi Molde arasındaki UEFA Konferans Ligi müsabakasında düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan; Finlandiya​'nın HJK Helsinki ile Norveç'in Molde​ takımları arasında 12 Aralık 2024 Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi​ müsabakasını yönetecek.

TFF'nin yaptığı açıklama:

FIFA kokartlı hakemimiz Atilla Karaoğlan; Finlandiya'nın HJK Helsinki ile Norveç'in Molde takımları arasında 12 Aralık 2024 Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi müsabakasını yönetecek. Finlandiya'nın Helsinki şehrinde Helsinki Futbol Stadyum'unda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan​'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara, dördüncü hakemliğini ise Çağdaş Altay yapacak. Müsabakada, Erkan Engin VAR ve Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev yapacak.