UEFA'dan Beşiktaş maçında asker selamı veren İsrailli futbolcuya soruşturma!
Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv arasında oynanan Avrupa Kupası maçında İsrailli futbolcu Gavriel Kanichowsky'nin asker selamı vermesi dünya gündemine otururken UEFA ise harekete geçti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "UEFA, İsrailli futbolcunun Beşiktaş maçındaki gol sevinciyle alakalı müfettiş atandığını TFF'ye bildirdi." dedi.
Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanan karşılaşmada İsrailli futbolcunun asker selamı vermesi sonrası Türkiye'den tepkiler gecikmedi. UEFA'nın söz konusu harekete ceza vermesi gerektiği ifade edilirken CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e mektup göndermişti.
UEFA HAREKETE GEÇTİ!
TRT Spor'da gündeme ilişkin soruları cevaplayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, konuyla alakalı UEFA'dan bilgilendirildiğini açıkladı.
Konuyla ilgili müfettiş atandığını söyleyen Hacıosmanoğlu, "UEFA, İsrailli futbolcunun Beşiktaş maçındaki gol sevinciyle alakalı müfettiş atandığını TFF'ye bildirdi" dedi.