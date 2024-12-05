Tgrt Haber
Haberler>Spor>UEFA'dan Beşiktaş maçında asker selamı veren İsrailli futbolcuya soruşturma!

UEFA'dan Beşiktaş maçında asker selamı veren İsrailli futbolcuya soruşturma!

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
05 Aralık 2024 23:11 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 23:12
UEFA&#039;dan Beşiktaş maçında asker selamı veren İsrailli futbolcuya soruşturma!

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv arasında oynanan Avrupa Kupası maçında İsrailli futbolcu Gavriel Kanichowsky'nin asker selamı vermesi dünya gündemine otururken UEFA ise harekete geçti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "UEFA, İsrailli futbolcunun Beşiktaş maçındaki gol sevinciyle alakalı müfettiş atandığını TFF'ye bildirdi." dedi. 

Beşiktaş​ ile Maccabi Tel Aviv​ arasında oynanan karşılaşmada İsrailli futbolcunun asker selamı vermesi sonrası Türkiye​'den tepkiler gecikmedi. UEFA'nın söz konusu harekete ceza vermesi gerektiği ifade edilirken CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır​ da UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e mektup göndermişti.

UEFA'dan Beşiktaş maçında asker selamı veren İsrailli futbolcuya soruşturma! - 1. Resim

UEFA HAREKETE GEÇTİ!

TRT Spor'da gündeme ilişkin soruları cevaplayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, konuyla alakalı UEFA'dan bilgilendirildiğini açıkladı. 

Konuyla ilgili müfettiş atandığını söyleyen Hacıosmanoğlu, "UEFA, İsrailli futbolcunun Beşiktaş​ maçındaki gol sevinciyle alakalı müfettiş atandığını TFF'ye bildirdi" dedi. 

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
beşiktaşMaccabi Tel Avivtürkiye

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...