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UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev! Şampiyonlar Ligi maçına atandı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ocak 2025 18:03 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 18:08
UEFA&#039;dan Cüneyt Çakır&#039;a görev! Şampiyonlar Ligi maçına atandı

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında oynanacak Club Brugge - Juventus karşılaşmasında eski FIFA kokartlı milli hakemimiz, UEFA gözlemcisi, mentörü ve FIFA eğitimcisi Cüneyt Çakır'a gözlemci olarak görev verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında oynanacak karşılaşmada Belçika ekibi Club Brugge ile milli futbolcu Kenan Yıldız'ın da formasını giydiği İtalyan kulübü Juventus karşı karşıya gelecek. Mücadelede UEFA gözlemcisi, mentörü ve FIFA eğitimcisi olan eski milli hakemimiz Cüneyt Çakır, gözlemci olarak görev yapacak.

Gürcistan Hakem Kurulu başkanlığı da yapan Çakır'ın sözleşmesi geçtiğimiz haftalarda Gürcistan Futbol Federasyonu tarafından 2 yıl daha uzatılmıştı. Cüneyt Çakır ayrıca Rusya ve Suudi Arabistan hakem kurullarında da danışmanlık görevini sürdürüyor.

Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde görev

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Kaynak: tgrthaber.com

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