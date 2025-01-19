Altınordu’da Olcay Şahan dönemi sona erdi!

19 Ocak 2025 17:41 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 17:43

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu, Teknik Direktör Olcay Şahan’la yollarının ayrıldığını açıkladı. Konuyla ilgili kırmızı-lacivertli kulüpten açıklama geldi. Şahan’ın 18 maçlık Altınordu kariyerindeki istatistikler de dikkat çekti…

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup 18. haftasında İnegölspor’la golsüz berabere kalan Altınordu’da Teknik Direktör Olcay Şahan dönemi sona erdi. Konuyla ilgili kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Şahan’a başarılar dilendi.

“BÜYÜK BİR TEKNİK ADAM OLACAĞINA İNANIYORUZ”

Açıklamada, "A Takım Teknik Direktörümüz Olcay Şahan ile anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sezon başından beri Altınordu’muzun altyapısından yetişen oyuncularımızın gelişimine katkı sunan ve altyapımızda forma giyen oyuncularımıza A Takım maçlarında yer veren Olcay Şahan’a kulübümüze ve gençlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Türk futbolunda ilerleyen süreçte büyük bir teknik adam olacağına inandığımız Olcay Şahan’a bundan sonraki kariyer yolculuğunda başarılar dileriz" denildi.

2 PUAN ORTALAMASI TUTTURDU

Şahan, İzmir ekibinin başında 18 maçta; 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 36 puan toplayarak maç başı 2 puan ortalaması tutturdu.