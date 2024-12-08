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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev! Shakhtar Donetsk-Bayern Münih maçını yönetecek

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
08 Aralık 2024 23:52 - Güncelleme : 08 Aralık 2024 23:53
UEFA&#039;dan Halil Umut Meler&#039;e görev! Shakhtar Donetsk-Bayern Münih maçını yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. hafta maçında Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk ile Almanya ekibi Bayern Münih arasında 10 Aralık Salı günü oynanacak maçı hakem Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Almanya'nın Gelsenkirchen kentindeki Arena AufSchalke'de yapılacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Serkan Olguncan üstlenecek.

Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Arda Kardeşler görev alacak.

Halil Umut Meler, 4 sezondur görev yaptığı Şampiyonlar Ligi'nde 13. kez düdük çalacak.

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Kaynak: tgrthaber.com

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