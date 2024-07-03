UEFA'dan Merih Demiral'ın bozkurt işaretine soruşturma! Türkiye - Avusturya maçına damga vurmuştu

03 Temmuz 2024 12:06 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 12:56

Türkiye-Avusturya maçında attığı gol sonrası bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a UEFA soruşturma başlattı. Sosyal medyada gündeme oturan görüntü sonrası UEFA skandal kararını açıkladı.

"TÜRK OLDUĞUM İÇİN GURUR DUYUYORUM"

Gol sevincinden sonra açıklama yapan 26 yaşındaki futbolcu, "Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra onu iliklerime kadar hissetim. Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum. Bütün taraftarlarımız bizimle gurur duyuyor. Tribünde görmüştüm yapan taraftarlarımızı, onları gördükten sonra daha çok yapasım geldi, çok mutluyum" demişti.

SPOR BAKANINDAN DESTEK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih'e yönelik açılan soruşturma hakkında bir paylaşım yaptı. Bakan Bak, "Uzun uzun yazmaya gerek" notuyla paylaşım yaptı.

NE OLMUŞTU?

Dün A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Leipzig’de oynadığı Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Mücadeleye damga vuran Merih Demirel ise attığı gol sonrası sevincini Bozkurt yaparak göstermişti. O görüntüler sosyal medyada gündeme oturmuştu.