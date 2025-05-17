Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Uğurcan Çakır transferi gerçekleşiyor: Trabzonspor'da sürpriz ayrılık!

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır transferinin kritiği yapılıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Uğurcan Çakır için sadece Avrupa ihtimalini gözeten Trabzonspor yönetimine, menajerler aracılığıyla transferin maliyeti soruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Uğurcan Çakır transferi gerçekleşiyor: Trabzonspor'da sürpriz ayrılık!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 21:34
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 21:37

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Uğurcan Çakır'ın sadece Avrupa'ya gitmesine olumlu bakan Trabzonspor yönetimine, menajerler aracılığıyla fikirleri soruldu.

TRABZONSPOR'DA UĞURCAN ÇAKIR AVRUPA'YA TRANSFER OLUYOR

Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'ın Avrupa ekiplerinin transfer listesinde olduğu süreçte, milli kaleci için ilk temaslar da geldi. Trabzonspor yönetimine Uğurcan Çakır ile ilgili fikirlerini soran menajerler, başarılı kalecinin Avrupa sürecinin ilk ayağını resmen başlattı! Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Uğurcan Çakır için veto veren Trabzonspor yönetimi, Avrupa ekiplerine ise pazarlıklara açık olduklarını belirtmişti.

Uğurcan Çakır transferi gerçekleşiyor: Trabzonspor'da sürpriz ayrılık!

TRABZONSPOR'DA UĞURCAN ÇAKIR DA AVRUPA TRANSFERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Uğurcan Çakır, geçtiğimiz dönemlerde transfer konusuna dair açıklamalar yapmış ve Trabzonspor'dan sonraki süreçte Avrupa'da forma giymek istediğini ifade etmişti. Ayrıca yönetimin de 'iyi bir teklifle birlikte Uğurcan Çakır'ın transferine izin veririz' dediği süreç, şu an itibarıyla menajerler aracılığıyla ilerletiliyor.

Uğurcan Çakır transferi gerçekleşiyor: Trabzonspor'da sürpriz ayrılık!

UĞURCAN ÇAKIR'IN TRABZONSPOR İLE SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Trabzonspor ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan Uğurcan Çakır, bu sezon 43 maça çıktı ve toplam 52 gol yedi. Ayrıca bu süreçte tam 18 mücadelede kalesini gole kapatan Uğurcan Çakır, Trabzonspor'un inişli çıkışlı performansına rağmen ciddi bir istikrar gösterdi.

Sıkça Sorulan Sorular

UĞURCAN ÇAKIR İLE DAHA ÖNCE KİMLER İLGİLENMİŞTİ?
Manchester United, milli kaleci için temaslarda bulunmuş ama transfer gerçekleşmemişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaşlı yıldızı Neymar’ın yerine istiyorlar: Serdal Adalı’nın yatırımları meyve vermeye başladı!
Fenerbahçe’ye 35 milyon Euroluk dev teklif: Ayrılık mevsimi yıldız oyuncuyla başlıyor!
ETİKETLER
#trabzonspor
#Uğurcan Çakır
#Transfer Haberleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.