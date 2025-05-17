Uğurcan Çakır transferi gerçekleşiyor: Trabzonspor'da sürpriz ayrılık!

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır transferinin kritiği yapılıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Uğurcan Çakır için sadece Avrupa ihtimalini gözeten Trabzonspor yönetimine, menajerler aracılığıyla transferin maliyeti soruldu.

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Uğurcan Çakır'ın sadece Avrupa'ya gitmesine olumlu bakan Trabzonspor yönetimine, menajerler aracılığıyla fikirleri soruldu.

TRABZONSPOR'DA UĞURCAN ÇAKIR AVRUPA'YA TRANSFER OLUYOR

Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'ın Avrupa ekiplerinin transfer listesinde olduğu süreçte, milli kaleci için ilk temaslar da geldi. Trabzonspor yönetimine Uğurcan Çakır ile ilgili fikirlerini soran menajerler, başarılı kalecinin Avrupa sürecinin ilk ayağını resmen başlattı! Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Uğurcan Çakır için veto veren Trabzonspor yönetimi, Avrupa ekiplerine ise pazarlıklara açık olduklarını belirtmişti.

TRABZONSPOR'DA UĞURCAN ÇAKIR DA AVRUPA TRANSFERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Uğurcan Çakır, geçtiğimiz dönemlerde transfer konusuna dair açıklamalar yapmış ve Trabzonspor'dan sonraki süreçte Avrupa'da forma giymek istediğini ifade etmişti. Ayrıca yönetimin de 'iyi bir teklifle birlikte Uğurcan Çakır'ın transferine izin veririz' dediği süreç, şu an itibarıyla menajerler aracılığıyla ilerletiliyor.

UĞURCAN ÇAKIR'IN TRABZONSPOR İLE SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Trabzonspor ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan Uğurcan Çakır, bu sezon 43 maça çıktı ve toplam 52 gol yedi. Ayrıca bu süreçte tam 18 mücadelede kalesini gole kapatan Uğurcan Çakır, Trabzonspor'un inişli çıkışlı performansına rağmen ciddi bir istikrar gösterdi.