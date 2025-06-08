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 | Burak Ayaydın

Uğurcan Çakır'a güle güle: Trabzonspor'da bir devir resmen kapanıyor!

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır için ayrılık çanları çalıyor. Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır; an itibarıyla resmen Avrupa'ya transfer olmaya hazırlanıyor, işte tüm ayrıntılar.

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Uğurcan Çakır'a güle güle: Trabzonspor'da bir devir resmen kapanıyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
08.06.2025
saat ikonu 19:15
|
GÜNCELLEME:
08.06.2025
saat ikonu 19:19

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır devri yavaş yavaş sona eriyor. Trabzonspor'daki istikrarlı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Uğurcan Çakır'a; Monaco, PSV Eindhoven ve Burnley talip olmuş durumda.

TRABZONSPOR'DA UĞURCAN ÇAKIR TRANSFERİ: KAPTAN AYRILIYOR

Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için Avrupa ekipleri resmen sıraya girdi! PSV Eindhoven ve Burnley; Uğurcan Çakır'ı uzun zamandır takip ederken, Monaco ise başarılı eldiven için 10 milyon Euro teklifte bulundu. Halihazırda Uğurcan Çakır'ın Süper Lig'deki rakiplere transfer olmasına izin vermek istemeyen yönetim, milli kaleciye Avrupa için ayrıca söz vermiş ve resmi teklif durumunda kolaylık sağlanacağını açıklamıştı.

Uğurcan Çakır'a güle güle: Trabzonspor'da bir devir resmen kapanıyor!

TRABZONSPOR'DA ERTUĞRUL DOĞAN'DAN UĞURCAN ÇAKIR İÇİN 'AYRILIK' SÖZLERİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır transferiyle ilgili geçtiğimiz haftalarda açıklama yapmış ve deneyimli kalecinin Avrupa'ya transfer olmasına izin vereceklerini ifade etmişti. Akabindeki süreçte ise pek çok kulüp Uğurcan Çakır için yakın takibe geçerken, Fransız ekibi Monaco'dan 10 milyon Euroluk resmi teklif geldi.

Uğurcan Çakır'a güle güle: Trabzonspor'da bir devir resmen kapanıyor!

UĞURCAN ÇAKIR'IN TRABZONSPOR'DAN AYRILMASI BEKLENİYOR

Uğurcan Çakır transferi için Monaco ile pazarlıklara başlayan Trabzonspor'un, ufak pürüzlerin de halledilmesiyle Uğurcan Çakır'a resmen veda etmesi bekleniyor. Ayrıca Burnley'in de Uğurcan ile yakından ilgilendiği süreçte, Premier Lig'e yeni yükselen ekipten de flaş bir hamle gelebileceği düşünülüyor.

Uğurcan Çakır'a güle güle: Trabzonspor'da bir devir resmen kapanıyor!

UĞURCAN ÇAKIR VE TRABZONSPOR PERFORMANSI

Trabzonspor ile bu sezon 43 maçta yer alan milli eldiven, genel olarak iyi bir performans göstermiş ve Karadenizli taraftarlardan geçer not almıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

UĞURCAN ÇAKIR TRABZONSPOR İLE KAÇ YILLIK SÖZLEŞMEYE SAHİP?
Trabzonspor ve Uğurcan Çakır arasında, 2027 yazına kadar süren bir kontrat bulunuyor.
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ETİKETLER
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#Spor
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