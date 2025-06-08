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 | Burak Ayaydın

Paul Onuachu imzayı atıyor: Süper Lig'de dev transfer!

Trabzonspor'da Paul Onuachu transferi için geri sayım başladı. Paul Onuachu ile uzun zamandır ilgilenen Trabzonspor, Nijeryalı golcüyle resmen imza aşamasına geldi.

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Paul Onuachu imzayı atıyor: Süper Lig'de dev transfer!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
08.06.2025
saat ikonu 17:58
|
GÜNCELLEME:
08.06.2025
saat ikonu 17:58

Trabzonspor'da Paul Onuachu transferi mutlu sonla bitiyor. Paul Onuachu için bir süredir temaslarda bulunan Trabzonspor, yıldız hücumcuyla her konuda resmen anlaştı ve Southampton ile de son pürüzler konuşuldu.

PAUL ONUACHU TRABZONSPOR'A İMZA ATIYOR

Trabzonspor'daki ilk döneminde performansıyla tam not alan Paul Onuachu, an itibarıyla yeniden Süper Lig yolunda! Southampton'ın Premier Lig'den düşmesiyle birlikte gözden çıkarılan Paul Onuachu, Trabzonspor ile her konuda anlaştı ve Süper Lig'de şampiyonluk için forma giymek istediğini belirtti. Halihazırda Fatih Tekke ile yeni bir yapılanmaya giden Trabzonspor, Paul Onuachu transferinde resmen geri sayıma başladı.

Paul Onuachu imzayı atıyor: Süper Lig'de dev transfer!

TRABZONSPOR'DA PAUL ONUACHU'NUN İLK DÖNEMİ

Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu, 25 maça çıkmış ve 17 gol ile 4 asistlik özel bir katkı sağlamıştı. Akabindeki süreçte ise her zaman Trabzonsporlu taraftarlar için transfer dönemlerinde öne çıkan Nijeryalı yıldız, an itibarıyla ise Süper Lig'e resmen geri dönmeye hazırlanıyor.

Paul Onuachu imzayı atıyor: Süper Lig'de dev transfer!

PAUL ONUACHU'NUN SÖZLEŞMESİNDE SON SENE!

Premier Lig'den küme düşmesiyle birlikte bütçede küçülmeye gidecek olan Southampton, sözleşmesinin son senesine giren Paul Onuachu'nun takımdan ayrılmasına olumlu yaklaşıyor.

Paul Onuachu imzayı atıyor: Süper Lig'de dev transfer!

PAUL ONUACHU VE BU SEZON PERFORMANSI

Paul Onuachu; İngiliz ekibiyle bu sezon 28 maça çıkmış ve 4 gol ile 1 asistlik katkı sağlamıştı. Esasen ise genel olarak beklentilerin çok uzağında kalan Paul Onuachu, sezon boyunca sadece 1108 dakika süre alabilmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

PAUL ONUACHU'NUN BONSERVİSİ NE KADAR?
Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Paul Onuachu, sözleşmesinin son senesine girmesi sebebiyle çok uygun bir meblağ ile transfer edilebilecek.
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#trabzonspor
#trendyol süper lig
#paul onochu
#paul onuachu
#Transfer Haberleri
#Spor
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