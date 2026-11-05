Ülke puanı sıralaması 2026-2027! Ülke puanı sıralaması 8. olunca ne oluyor?

Avrupa kupalarında oynanan karşılaşmaların ardından UEFA ülke puanı sıralaması yeniden güncellendi. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Liverpool karşısında aldığı 3-2'lik galibiyet ve Galatasaray'ın haftayı galibiyetle tamamlaması, Türkiye'nin ülke puanına katkı sağladı. Türkiye'nin puan mücadelesinde rakibi konumunda bulunan Hollanda'nın Şampiyonlar Ligi temsilcileri PSV ve Feyenoord ise haftayı mağlubiyetle kapattı. Böylece iki ülkenin Avrupa kupalarındaki performansları arasındaki fark yeniden gündeme geldi. İngiltere'nin ilk sırada bulunduğu UEFA ülke puanı tablosunda İtalya, İspanya ve Almanya üst sıralardaki yerlerini korurken Türkiye, Hollanda'nın ardından 9. sırada yer aldı. Peki, ülke puanı sıralaması 8. olunca ne oluyor? İşte güncel puan tablosu ve ülke katsayısının hesaplanma sistemi...

TÜRKİYE HOLLANDA'YA YAKLAŞTI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında İngiliz temsilcisi Liverpool'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl aradan sonra galibiyet elde etti. Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının aldığı sonuçlar arasında yer alan bu galibiyet, ülke puanı hesaplamasına da katkı sağladı. Galatasaray'ın da haftayı değerli bir galibiyetle tamamlamasıyla Türkiye, Avrupa kupalarında oynanan karşılaşmalarda iki galibiyet elde etti.

Türkiye'nin ülke puanı sıralamasında takip ettiği Hollanda ise aynı hafta oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında istediği sonuçları alamadı. Hollanda'nın Devler Ligi'ndeki temsilcileri PSV ve Feyenoord, oynadıkları maçlardan mağlubiyetle ayrıldı. Böylece Türkiye'nin iki galibiyet aldığı haftada Hollanda'nın iki takımının kaybetmesi, iki ülke arasındaki puan farkının azalmasına katkı sağlayan sonuçlar arasında yer aldı.

Güncellenen UEFA ülke puanı sıralamasında Hollanda 55.395 puanla 8. sırada bulunurken Türkiye 53.075 puanla 9. basamakta yer aldı. İki ülke arasındaki puan farkı 2.320’ye düştü.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI

UEFA tarafından açıklanan güncel ülke puanı sıralamasında İngiltere 107.130 puanla ilk sırada bulunuyor. Güncel UEFA ülke puanı sıralaması şu şekilde:

İngiltere | 107.130 puan İtalya | 91.303 puan İspanya | 86.368 puan Almanya | 84.545 puan Fransa | 71.582 puan Portekiz | 68.150 puan Belçika | 62.850 puan Hollanda | 55.395 puan Türkiye | 53.075 puan Yunanistan | 46.812 puan

ÜLKE PUANI 8. OLUNCA NE OLUYOR?

UEFA ülke puanı sıralamasında sekizinci ve dokuzuncu basamakta bulunmak arasında Avrupa kupalarına katılım açısından doğrudan bir fark bulunmuyor. Bu iki sırada yer alan ülkelerin takımlarının Şampiyonlar Ligi'ne katılım süreçleri aynı şekilde ilerliyor. Dolayısıyla Hollanda'nın sekizinci, Türkiye'nin ise dokuzuncu sırada bulunması, mevcut sıralama bakımından iki ülkenin Şampiyonlar Ligi'ne katılım haklarında farklı bir uygulama anlamına gelmiyor.

Ancak ülke puanı sıralamasında dokuzuncu sırada bulunan ülkelerin lig ikincileri, Şampiyonlar Ligi'ne üçüncü eleme turundan katılma hakkı elde ediyor. Onuncu sıradaki ülkelerin lig ikincileri ise turnuvaya ikinci eleme turundan başlıyor. Bu nedenle dokuzuncu sıranın korunması, lig ikincisinin Şampiyonlar Ligi yolculuğuna daha ileri bir aşamadan başlaması bakımından önem taşıyor.

ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

UEFA ülke puanı, bir ülkenin Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden takımlarının sezon boyunca elde ettiği sonuçlara göre hesaplanıyor. Ülkelerin Avrupa kupalarındaki temsilcilerinin topladığı puanlar bir araya getiriliyor ve elde edilen toplam puan, o ülkeden turnuvalara katılan takım sayısına bölünüyor. Böylece ilgili sezonun ülke katsayısı belirleniyor. Genel sıralama ise son beş sezonda elde edilen katsayıların toplanmasıyla oluşturuluyor.

Puanlama sisteminde eleme turları ile lig aşaması ve sonraki turlar için farklı değerler uygulanıyor. Eleme karşılaşmalarında alınan galibiyet 1 puan, beraberlik ise 0,5 puan kazandırıyor. Lig aşaması ve sonrasındaki karşılaşmalarda galibiyet 2 puan, beraberlik 1 puan olarak hesaplanıyor. Bu karşılaşmalarda alınan sonuçlar, ülkelerin sezonluk katsayılarına katkı sağlıyor.

UEFA ülke puanı hesaplamasında penaltı atışlarıyla belirlenen sonuçlar ayrıca puan kazandırmıyor. Karşılaşmanın 120 dakikalık skoru esas alınıyor. Bu nedenle penaltı atışları sonucunda tur atlayan takımların ülke puanı hesabında, maçın uzatmalar dahil tamamlanan normal skoruna bakılıyor.

Kulüplerin performansına bağlı olarak verilen bonus puanlar da ülke katsayısının hesaplanmasında yer alıyor. Takımların lig aşamasındaki sıralamaları ve turnuvada ilerledikleri turlar doğrultusunda ek puanlar veriliyor. Son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final gibi aşamalarda elde edilen bonuslar, ülkelerin toplam puanına ekleniyor.