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 | Murat Makas

Uluslar Ligi'ne damga vurdu, Fenerbahçe'nin listesinde! Rayan Cherki atağı

Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya karşısında oyuna giren Fransız oyuncu Rayan Cherki Fenerbahçe'nin transfer listesine girdi. Sarı-lacivertli ekip Cherki için resmi temaslara girme kararı aldı.

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Uluslar Ligi'ne damga vurdu, Fenerbahçe'nin listesinde! Rayan Cherki atağı
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
07.06.2025
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
07.06.2025
saat ikonu 11:27

Gelecek sezon hem şampiyonluk hem de Avrupa için iddialı kadro kurmak isteyen Fenerbahçe’de transfer çalışmaları sıkı bir şekilde devam ediyor. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe listesine Rayan Cherki’yi ekledi. Fransa Milli Takım forması ile ilk resmi maçına çıkan Cherki için resmi temaslar başlayabilir.

Uluslar Ligi'ne damga vurdu, Fenerbahçe'nin listesinde! Rayan Cherki atağı


CHERKİ FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDE

Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya karşısında son 27 dakika oyuna giren Cherki, attığı gol ve yaptığı asist ile adeta karşılaşmaya damga vurdu.

REKOR BONSERVİS GÖZE ALINDI

Sarı lacivertli yönetim, yetenekli ismi takip ettikleri maçın ardından Lyon ile resmi temaslara başlama ve elini çabuk tutma kararı aldı. Yaşı ve yeteneği sebebiyle ileride kulübe getirisinin daha fazla olacağı düşünülen oyuncu için rekor bonservis ödemesi göze alındı.

Uluslar Ligi'ne damga vurdu, Fenerbahçe'nin listesinde! Rayan Cherki atağı

Öte yandan dış basın kaynaklı haberlerde Cherki'nin transferine en yakın olan takımın şu an için Premier Lig devi Manchester City olduğu aktarılıyor.

21 yaşındaki yıldız, bu sezon Lyon forması ile tüm kulvarlarda 44 maçta 12 gol/20 asist istatistiklerini yakaladı.

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