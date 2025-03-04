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Editor
 | Burak Ayaydın

Ümit Karan'dan Okan Buruk ve Barış Alper Yılmaz hakkında çarpıcı açıklamalar!

Ümit Karan, Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi. Eski Galatasaraylı Ümit Karan; Barış Alper Yılmaz'ı eleştirirken, Okan Buruk'a ise destek çıktı. İşte flaş açıklamalar.

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Ümit Karan'dan Okan Buruk ve Barış Alper Yılmaz hakkında çarpıcı açıklamalar!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 20:51
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 20:56

Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Karan, sarı kırmızılı ekibin şu anki gündemine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Galatasaray'ın birlik içinde kalması gerektiğini vurgulayan Ümit Karan, Türkiye Gazetesi'ne özel açıklamalar yaptı ve Okan Buruk ile Barış Alper Yılmaz'a mesaj gönderdi.

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ÜMİT KARAN'DAN GALATASARAY DEĞERLENDİRMESİ

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalmasının ardından sarı kırmızılı camiada tepkiler yükselmişti. Fenerbahçe ile olan puan farkının 4'e düşmesine üzülen taraftarlar, Okan Buruk ve Barış Alper Yılmaz'ı eleştirmişti. Sürece dair açıklamalar yapan Ümit Karan, "Okan Buruk'u en çok ben eleştiriyorum ama istifa etmesini istemiyorum. Zaten takımı bölmeye çalışanlar var ve bu kaostan besleniyorlar. Galatasaray'ın birlik içinde olması lazım. Galatasaray'ı saha dışına çekmeye çalışıyorlar ama tam aksi yönde hareket edilirse ve kenetlenme yaşanırsa, takım bu yarışı sonuna kadar götürür." dedi. Ayrıca eleştirilerin odak noktasındaki Barış Alper Yılmaz'a da değinen Ümit Karan, "Barış fiziğiyle, gücüyle oynayan bir oyuncu. Barış ne zaman güçten düşerse performansı da düşer. Barış'ı çok severim ama kuvvetli olması lazım, güçten düşmemesi lazım. Yaklaşık 8 hafta oldu ve neredeyse kaleye hiç şut çekmedi. Acilen kendini toparlaması lazım." ifadelerini kullandı.

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Barış Alper Yılmaz'ın piyasa değeri ne kadar?
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