Fernando Muslera sonrası sürpriz transfer! Galatasaray'da kaleye yeni aday

Galatasaray'da Fernando Muslera sonrası için sürpriz bir isim gündeme geldi. Önümüzdeki yaz Fernando Muslera'nın ayrılma ihtimalini gözeten Galatasaray yönetimi, yeni kaleciyi Romanya'da buldu.

Galatasaray'da Fernando Muslera sonrası için çalışmalar devam ediyor. Sarı kırmızılı yönetim, Uruguaylı file bekçisinin alternatifi olarak sürpriz bir ismi gündemine aldı.

RUMEN BASINI DUYURDU

Steaua Bükreş forması giyen Stefan Tarnovanu, Rumen basınının haberine göre Galatasaray'ın transfer listesinde! Halihazırda Napoli'nin de ilgilendiği 24 yaşındaki kalecinin, iki ekip tarafından yakın takibe alındığı bilgisi paylaşıldı.

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Bükreş ekibi, Stefan Tarnovanu için 10 milyon Euro talep ediyor. Bu sezon FCSB kalesini 47 maçta koruyan başarılı eldiven, 19 karşılaşmada kalesini gole kapatmıştı.