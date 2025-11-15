Menü Kapat
13°
 Emir Yücel

Ümit Milli Takımı, Litvanya maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Ümit Milli Takımı, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası elemelerinde 18 Kasım Salı günü deplasmanda Litvanya ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Ümit Milli Takımı, Litvanya maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.11.2025
16:01
|
GÜNCELLEME:
15.11.2025
16:01

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan antrenman Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetiminde gerçekleşti. Ukrayna ile oynanan maçta 11'de başlayan futbolcular salonda aktivasyon çalışması gerçekleştirirken, diğer futbolcular ise saha çalışmasında yer aldı. Ay-yıldızlılar, 16 Kasım Pazar günü Litvanya'ya hareket edecek.

Ümit Milli Takımı, Litvanya maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Ümit Millilerin, aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Mehmet Erdoğan (Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (Konyaspor), Deniz Dilmen (Pendikspor )
Defans: Ayberk Karapo (Manisa FK), Yasin Özcan (RSC Anderlecht), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir FK), Mertcan Ayhan (FC Schalke 04), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe)
Orta Saha: İsak Vural (Pisa SC), Barış Kalaycı (Fatih Karagümrük), Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş), Eyüp Aydın (Samsunspor), Emirhan İlkhan (Torino FC), Cihan Çanak (Trabzonspor), Burak İnce (Al Akhdoud Saudi Club), Melih Bostan (Konyaspor)
Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş)

#Futbol
#Futbol
#ümit millî takım
#Egemen Korkmaz
#Ukrayna Maçı
#Litvanya Maçı
#Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Ve Eğitim Tesisleri
#Spor
