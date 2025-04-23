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 | Burak Ayaydın

Ümit Özat'tan Konyaspor'a olay sözler: "Galatasaray ile oynamıyor gibiydiler"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray Konyaspor'u 5-1 ile geçerken, Ümit Özat'tan ise maç sonunda çarpıcı yorumlar geldi. Konyaspor'un oyun stilini eleştiren Ümit Özat, kupa formatında böyle bir oyun oynanmaması gerektiğini anlattı.

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Ümit Özat'tan Konyaspor'a olay sözler:
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.04.2025
saat ikonu 00:45
|
GÜNCELLEME:
23.04.2025
saat ikonu 00:45

Ümit Özat, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor-Galatasaray maçından sonra flaş yorumlarda bulundu. Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar'ın oyununu eleştiren Ümit Özat, SkySpor YouTube kanalında Hansi Flick örneğini verdi.

ÜMİT ÖZAT'TAN KONYASPOR-GALATASARAY KRİTİĞİ

"Galatasaray çok iyi oynadı. Golün erken gelmesi de büyük etken oldu ama Konyaspor'un yarı final için seçtiği oyun kurgusu doğru değildi. Savunmanın daha dengeli olması lazımdı. Sanki Konyaspor, Galatasaray ile oynamıyormuş gibiydi! Rakibin senden çok daha güçlü, bu seviyedeki bir takıma karşı yarı finali böyle oynayamazsın. Adeta maç 90 dakikada bitsin istediler. Konyaspor daha sert bir mücadele vermeliydi. Recep Uçar'ın tercih ettiği oyunu Hansi Flick oynuyor. Barcelona oynuyor bu oyunu, Galatasaray'a karşı nasıl bir taktik anlayışı bu? Kendi sahanda tek maça çıkıyorsun, bu büyük fırsattı ama değerlendiremediler. Aykut Kocaman döneminde alınan bir kupa var işte ve bugün ancak yeniden şans gelmişti... Ama fırsat teptiler. Galatasaray için antrenman maçı oldu resmen."

Ümit Özat'tan Konyaspor'a olay sözler: "Galatasaray ile oynamıyor gibiydiler"

Sıkça Sorulan Sorular

ÜMİT ÖZAT SON DÖNEMDE KİMLE TARTIŞMIŞTI?
Ümit Özat ile Serhat Akın birbirleri hakkında sert açıklamalar yapmışlardı.
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ETİKETLER
#hansi flick
#yarı final
#ziraat türkiye kupası
#Recep Uçar
#Ümit Özat
#konyaspor-galatasaray
#Spor
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