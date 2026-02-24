Ünlü hakem görevini bıraktı! Arda Kardeşler'den istifa kararı

Süper Lig'de çok sayıda maç yönetmiş ünlü hakem Arda Kardeşler'den flaş bir karar geldi. HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in haberine göre, bir süredir maç alamayan Arda Kardeşler, hakemlik görevini bıraktı.

Arda Kardeşler, son olarak Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Trabzonspor-Gaziantep FK maçında düdük çalmıştı. Söz konusu karşılaşmada verdiği bir karar çok eleştirilirken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Kardeşler hakkında yaptığı açıklamaların ardından ünlü hakem bir daha maç alamamıştı.

HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez, 20 Eylül 2025'ten bu yana maç alamayan Arda Kardeşler'in kendisine maç verilmesi yönünde beklenti içinde olduğunu ancak bunun gerçekleşmemesi üzerine istifasını vererek hakemliğini sonlandırdığını ifade etti.

Arda Kardeşler'in çok sayıda futbolcuyu yakından tanımasından dolayı menajerlik yapmayı planladığı ve bunun için bir sınava gireceği belirtildi. Asıl mesleği mühendislik olan Kardeşler'in bir yandan bu işini de yapmaya devam edeceği aktarıldı.