Nottingham Forest-Fenerbahçe maçına İtalyan hakem!

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, 26 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te İngiliz temsilcisi Nottingham Forest'in konuğu olacak.

DEV KARŞILAŞMANIN HAKEMİ MAURİZİO MARİANİ

Bu zorlu mücadelede İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak. Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ile Alberto Tegoni yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak.

VAR HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Nottingham Forest - Fenerbahçe maçında VAR'da Marco Di Bello, AVAR'da ise Daniele Chiffi yer alacak.