Vaclav Cerny bilmecesi! Sergen Yalçın'ın kararı kritik önem taşıyor

Beşiktaş’ın geçen yıl 6 milyon euro bonservis bedeliyle Wolfsburg'tan kadrosuna kattığı Vaclav Cerny ile ilgili flaş iddia ortaya atıldı. Attığı gol ve asistlerle taraftarın gönlünü fetheden Cerny son maçlardaki isteksiz görüntüsüyle dikkat çekiyor. Çekyalı yıldız teknik direktör Sergen Yalçın tarafından son maçlarda yedek bırakıldı.
Cerny'nin siyah-beyazlı takımdaki geleceği, taraftarların istifaya davet ettiği Sergen Yalçın ile ilgili alınacak karara göre şekillenecek. 53 yaşındaki çalıştırıcı gelecek sezon da takımın başında yer aldığı takdirde, tecrübeli sağ kanadın takımdan ayrılmayı düşündüğü ileri sürüldü. Cerny'nin düzenli olarak forma giyebileceği bir kulüpte kariyerini sürdürmeyi planladığı öğrenildi. Deneyimli oyuncunun gelecek teklifleri değerlendireceği aktarıldı.
Beşiktaş'ın geçtiğimiz cumartesi günü Trabzonspor'la Süper Lig'de oynadığı derbide ilk 11'de forma giyen Vaclav Cerny, oyundan alındıktan sonra büyük üzüntü yaşamıştı. 69'uncu dakikada oyundan çıkarken siyah- beyazlı tribünlerin ıslıklarla protesto ettiği Çekyalı sağ kanat sahayı terk ederken gözyaşlarına hakim olamamıştı.
2028 yılına kadar sözleşmesi olan Cerny'nin Trabzon derbisinde Orkun'un penaltı golünden sonraki tavrı gündem olmuştu. Golün ardından kaptan Orkun'un yanı sıra Olaitan, Agbadou, Rıdvan ve Toure, Yalçın'ın yanına giderken, Çekyalı futbolcu santraya doğru yürümüştü.