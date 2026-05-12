Vaclav Cerny bilmecesi! Sergen Yalçın'ın kararı kritik önem taşıyor

Trabzonspor maçında gördüğü tepki sebebiyle gözyaşlarını tutamayan Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Vaclav Cerny ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncunun teknik direktör Sergen Yalçın'ın devam etmesi halinde ayrılmak istediği öne sürüldü.

’ın geçen yıl 6 milyon euro bonservis bedeliyle Wolfsburg'tan kadrosuna kattığı Vaclav Cerny ile ilgili flaş iddia ortaya atıldı. Attığı gol ve asistlerle taraftarın gönlünü fetheden Cerny son maçlardaki isteksiz görüntüsüyle dikkat çekiyor. Çekyalı yıldız teknik direktör tarafından son maçlarda yedek bırakıldı.

Beşiktaş'ın Wolfsburg'dan 6 milyon euroya transfer ettiği Vaclav Cerny'nin, son maçlardaki isteksiz görüntüsü ve teknik direktör Sergen Yalçın tarafından yedek bırakılmasıyla ilgili geleceği belirsizliğini koruyor.
Cerny, son maçlardaki isteksiz görüntüsüyle dikkat çekiyor ve teknik direktör Sergen Yalçın tarafından yedek bırakıldı.
Çekyalı oyuncunun, düzenli forma giyebileceği bir kulüpte kariyerini sürdürme planı olduğu ve gelecek teklifleri değerlendireceği belirtiliyor.
Trabzonspor maçında oyundan alındıktan sonra büyük üzüntü yaşayan Cerny, gözyaşlarını tutamamıştı.
Cerny'nin sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Cerny'nin Trabzon derbisindeki gol sonrası tavrı ve teknik direktör Yalçın'ın yanına gitmemesi de gündeme gelmişti.
DÜZENLİ FORMA İSTİYOR

Cerny'nin siyah-beyazlı takımdaki geleceği, taraftarların istifaya davet ettiği Sergen Yalçın ile ilgili alınacak karara göre şekillenecek. 53 yaşındaki çalıştırıcı gelecek sezon da takımın başında yer aldığı takdirde, tecrübeli sağ kanadın takımdan ayrılmayı düşündüğü ileri sürüldü. Cerny'nin düzenli olarak forma giyebileceği bir kulüpte kariyerini sürdürmeyi planladığı öğrenildi. Deneyimli oyuncunun gelecek teklifleri değerlendireceği aktarıldı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI

Beşiktaş'ın geçtiğimiz cumartesi günü Trabzonspor'la Süper Lig'de oynadığı derbide ilk 11'de forma giyen Vaclav Cerny, oyundan alındıktan sonra büyük üzüntü yaşamıştı. 69'uncu dakikada oyundan çıkarken siyah- beyazlı tribünlerin ıslıklarla protesto ettiği Çekyalı sağ kanat sahayı terk ederken gözyaşlarına hakim olamamıştı.

SERGEN YALÇIN'IN YANINA GİTMEDİ

2028 yılına kadar sözleşmesi olan Cerny'nin Trabzon derbisinde Orkun'un penaltı golünden sonraki tavrı gündem olmuştu. Golün ardından kaptan Orkun'un yanı sıra Olaitan, Agbadou, Rıdvan ve Toure, Yalçın'ın yanına giderken, Çekyalı futbolcu santraya doğru yürümüştü.

