Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Valentin Rosier'den Beşiktaşlı yöneticiye sert çıkış! "Sen adam değilsin"

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Valentin Rosier, Histoires de Foot Podcast'e açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'taki kaotik dönemlerini anlatan Valentin Rosier, ayrıca Samet Aybaba hakkında da ağır sözler söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Valentin Rosier'den Beşiktaşlı yöneticiye sert çıkış!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 00:16
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 00:16

Valentin Rosier'den Beşiktaş'ın eski sportif direktörü Samet Aybaba'ya olay sözler geldi. Beşiktaş'taki Samet Aybaba döneminin hiç makul olmadığını anlatan Valentin Rosier, 'sen adam değilsin' diyerek Aybaba ile tartıştığını resmen açıkladı.

VALENTIN ROSIER'DEN GALATASARAY TRANSFERİ İTİRAFI

"Beşiktaş'ta ilk yıl her şeyi kazandığımızda Galatasaray beni istemişti. Galatasaray, o dönemde bana daha iyi bir sözleşme sunmuştu. Hatta teknik direktörüne mesaj bile attım çünkü onlar çok büyük bir kulüp. Galatasaray’a karşı en ufak kötü düşüncem yok. Ama o dönemde ben sadakati seçtim. Çünkü ben gerçekten sadık bir adamım. Hatta Galatasaray'ın hocasına da yazdım. 'Siz büyük bir hocasınız, çok büyük bir kulüpsünüz ama ben Beşiktaş’ta kalmak istiyorum.' dedim. Ama sonrasında bana yapılanlar! Gerçekten akıl alır gibi değil."

Valentin Rosier'den Beşiktaşlı yöneticiye sert çıkış! "Sen adam değilsin"

SAMET AYBABA İÇİN SERT SÖZLER

"Beşiktaş'ta son dönemdeki sportif direktör çok ciddiyetsizdi. Belki biraz ağır olacak ama gerçekten çok zayıftı. Önceki sportif direktörle çalışmak keyifliydi. Ama bu sonuncusu… Çıldırtıyordu insanı. Kontratımda böyle bir inisiyatif olmamasına rağmen Instagram'dan kadro dışı kaldığımı öğrendim, Onana'yla birlikte Aybaba'nın ofisine gittik. Sinirliydim, gerçekten çok sinirliydim. İçeri girdiğimizde ise kibirli ve ukala bir tavırla karşılandık. 'E, ne oldu şimdi.' dedi. Sırf bu tavrı bile beni çileden çıkardı. 'Sen adam değilsin. Bu iş böyle yapılmaz. İnsan gibi gelir önceden konuşursun.' dedim. Benim kovulduğumu Instagram’dan öğrenmem ne demek ya? Aklını mı kaçırdın? Bu kulüpte neler yaptım ben, her şeyden sonra sen beni böyle kapı önüne koyuyorsun. Neymiş, davranış ve futbolsal gerekçelermiş... Davranış mı? Benden daha profesyonel davranan biri varsa söyle! Antrenmanlarda senden olan Türk oyunculardan bile daha çok efor veriyorum! Futbol açısından da bir şey diyemezsin, çünkü sahada gerekeni yapıyorum. Sonra dedim ki açık konuş beni neden kovdun? Cevap vermedi. Sadece eliyle 'çık dışarı' anlamında hareket yaptı. Şaka gibi değil mi? Ciddiyim, yemin ederim böyle yaptı. Sportif direktöre açıkça söyledim, 'Ben bu odadan çıkmam! Beni bu şekilde kovamazsın. Ben Valentin Rosier’im, beni öyle kafana göre kovamazsın.' dedim. Çünkü ortada hiçbir neden yokken bunu yapmaya çalışıyorlar. Dedim ki, 'Bu kulüpte koca bir sezon boyunca hiçbir şey yapmayan oyuncular var. Eğer birini kovacaksan, onları kov. Ama beni böyle hiçbir açıklama yapmadan gönderemezsin.' Zaten ardından da tansiyon yükseldi ve bizi ayırdılar. Ertesi gün antrenmana gelmeyin gibisinden bir mail attılar ama avukatlarımız devreye girince o konuda da geri adım geldi ve çalışmalarımıza devam etmemize izin verildi."

Valentin Rosier'den Beşiktaşlı yöneticiye sert çıkış! "Sen adam değilsin"

Sıkça Sorulan Sorular

ROSIER BEŞİKTAŞ'TA KAÇ MAÇA ÇIKTI?
Deneyimli savunmacı, siyah beyazlı formayla 126 mücadelede yer aldı ve 6 gol ile 18 asistlik katkı sağladı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'a Victor Osimhen transferinden 40 milyon Euro gelir: Yönetimden tarihi operasyon!
Şenol Güneş ve Fatih Tekke'den transfer toplantısı: Trabzonspor'a İspanyol kanat!
ETİKETLER
#samet aybaba
#valentin rosier
#Beşiktaş Haberleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.