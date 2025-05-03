Valentin Rosier'den Beşiktaşlı yöneticiye sert çıkış!

Valentin Rosier'den Beşiktaş'ın eski sportif direktörü Samet Aybaba'ya olay sözler geldi. Beşiktaş'taki Samet Aybaba döneminin hiç makul olmadığını anlatan Valentin Rosier, 'sen adam değilsin' diyerek Aybaba ile tartıştığını resmen açıkladı.

VALENTIN ROSIER'DEN GALATASARAY TRANSFERİ İTİRAFI

"Beşiktaş'ta ilk yıl her şeyi kazandığımızda Galatasaray beni istemişti. Galatasaray, o dönemde bana daha iyi bir sözleşme sunmuştu. Hatta teknik direktörüne mesaj bile attım çünkü onlar çok büyük bir kulüp. Galatasaray’a karşı en ufak kötü düşüncem yok. Ama o dönemde ben sadakati seçtim. Çünkü ben gerçekten sadık bir adamım. Hatta Galatasaray'ın hocasına da yazdım. 'Siz büyük bir hocasınız, çok büyük bir kulüpsünüz ama ben Beşiktaş’ta kalmak istiyorum.' dedim. Ama sonrasında bana yapılanlar! Gerçekten akıl alır gibi değil."

SAMET AYBABA İÇİN SERT SÖZLER

"Beşiktaş'ta son dönemdeki sportif direktör çok ciddiyetsizdi. Belki biraz ağır olacak ama gerçekten çok zayıftı. Önceki sportif direktörle çalışmak keyifliydi. Ama bu sonuncusu… Çıldırtıyordu insanı. Kontratımda böyle bir inisiyatif olmamasına rağmen Instagram'dan kadro dışı kaldığımı öğrendim, Onana'yla birlikte Aybaba'nın ofisine gittik. Sinirliydim, gerçekten çok sinirliydim. İçeri girdiğimizde ise kibirli ve ukala bir tavırla karşılandık. 'E, ne oldu şimdi.' dedi. Sırf bu tavrı bile beni çileden çıkardı. 'Sen adam değilsin. Bu iş böyle yapılmaz. İnsan gibi gelir önceden konuşursun.' dedim. Benim kovulduğumu Instagram’dan öğrenmem ne demek ya? Aklını mı kaçırdın? Bu kulüpte neler yaptım ben, her şeyden sonra sen beni böyle kapı önüne koyuyorsun. Neymiş, davranış ve futbolsal gerekçelermiş... Davranış mı? Benden daha profesyonel davranan biri varsa söyle! Antrenmanlarda senden olan Türk oyunculardan bile daha çok efor veriyorum! Futbol açısından da bir şey diyemezsin, çünkü sahada gerekeni yapıyorum. Sonra dedim ki açık konuş beni neden kovdun? Cevap vermedi. Sadece eliyle 'çık dışarı' anlamında hareket yaptı. Şaka gibi değil mi? Ciddiyim, yemin ederim böyle yaptı. Sportif direktöre açıkça söyledim, 'Ben bu odadan çıkmam! Beni bu şekilde kovamazsın. Ben Valentin Rosier’im, beni öyle kafana göre kovamazsın.' dedim. Çünkü ortada hiçbir neden yokken bunu yapmaya çalışıyorlar. Dedim ki, 'Bu kulüpte koca bir sezon boyunca hiçbir şey yapmayan oyuncular var. Eğer birini kovacaksan, onları kov. Ama beni böyle hiçbir açıklama yapmadan gönderemezsin.' Zaten ardından da tansiyon yükseldi ve bizi ayırdılar. Ertesi gün antrenmana gelmeyin gibisinden bir mail attılar ama avukatlarımız devreye girince o konuda da geri adım geldi ve çalışmalarımıza devam etmemize izin verildi."