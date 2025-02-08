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Vanspor kafilesine Elazığ’da saldırı: Gözaltılar var!
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Spor
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Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Vanspor kafilesine Elazığ’da saldırı: Gözaltılar var!

2. Lig’de Çimentaş Elazığspor, evinde konuk ettiği Artı Değer Vanspor’u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası bir grup, Vanspor kafilesine saldırı gerçekleştirdi. Saldırı tepki çekerken, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu 3 şüphelinin yakalandığını bildirdi…

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Vanspor kafilesine Elazığ’da saldırı: Gözaltılar var!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.02.2025
saat ikonu 20:09
|
GÜNCELLEME:
08.02.2025
saat ikonu 20:17

Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 21. haftasında Çimentaş Elazığspor, Artı Değer Vanspor’u mağlup etti ancak maç sonu bir grup Vanspor takım otobüsüne saldırı gerçekleştirdi. 

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Vanspor takım otobüsünün Van yolunda bazı kişiler tarafından saldırıya uğramasının ardından açıklama yaptı.

https://x.com/numanhatipoglu/status/1888258401517334919

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Elazığspor-Vanspor FK maçı sonrası Van’a doğru yola çıkan Vanspor takım otobüsünün camları taşlandı. Yaşanan olayın ardından Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu açıklama yaptı. Vali Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün oynanan Elazığspor ve Vanspor arasındaki müsabaka sorunsuz olarak tamamlanmış ve takımımız sahadan galibiyetle ayrılmıştır. Sahada olan sahada kalmalı ve sporun birleştirici ve kardeşliği pekiştirici ruhundan uzaklaşılmamalıydı. Ancak maalesef Vanspor kafilesinin ilimizden ayrılması sürecinde hiç istemediğimiz bir şekilde şehir dışında, yol güzergahında taşlanma hadisesi vuku bulmuştur. Olayın 3 faili yakalanmış olup adli mercilerimizce gerekli işlemler yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

"VANSPOR'A YAPILACAK HİÇBİR HAKSIZLIĞI KABUL ETMİYORUZ"

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Vanspor'umuzun yöneticilerine, oyuncularına ve camiasına Elazığ'da yaşananlardan ötürü geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Elazığ Emniyet Müdürü, Elazığ Valisi ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanıyla konuyu görüştük. Bu saldırıyı gerçekleştirenler Elazığ'da gözaltına alındı. Olayın yakın takipçisi olacağız. Vanspor'a yapılacak hiçbir haksızlığı kabul etmiyoruz. Sporun doğasına uygun olan centilmen ruhun korunması hepimizin görevidir." ifadelerini kullandı.

https://x.com/Burhan_Kayaturk/status/1888274395803591104 

BÖLGE TAKILMLARINDAN SERT TEPKİ: SÜREKLİ HAKSIZ KARARLAR VERİLDİ

Amedspor'dan yapılan açıklamada ise hakeme dikkat çekildi. Kulüp sayfından yapılan açıklamada, "Elazığ’da oynanan Vanspor maçında, Vanspora yapılan saldırıyı da Haksızlığı da kabul etmiyoruz! Maça önce atanan Hakemin Batmanlı olmasını kabul etmeyen Elazığ, itiraz ve lobi sonucu Bursalı hakemi atatırdı. Hakemin Vanspora karşı sürekli haksız kararlar vermesi maç sonunda ki YAN HAKEM ile ORTA HAKEMİN farklı kararlar vermesi sonrası saha karışmış futbolcular bir birilerine girmiştir. Vanspor Asla Yalnız Değildir! Yapılan Haksızlıkları Kamuoyunun Gözü Önündedir" denildi.
 

 

 

 

 

 

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