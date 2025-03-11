Veda zamanı! Manchester United, Old Trafford'u terk ediyor, işte yeni dev stadyum

115 yılın ardından Old Trafford Stadyumu tarih oluyor. Manchester United, modern futbolun ihtiyaçlarına cevap verecek 100 bin kişilik dev bir stadyum inşa edeceğini duyurdu. 2 milyar sterlinlik maliyetiyle dikkat çeken dev proje, Old Trafford'un bulunduğu bölgeye konumlandırılacak ve tamamlanması yaklaşık beş yıl sürecek.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, 115 yıldır kullanmış olduğu Old Trafford Stadyumu'na veda etmeye hazırlanıyor. Uzun yıllardır iç saha maçlarına ev sahipliği yapan efsanevi stat yerine, modern ve devasa kapasitesiyle dikkat çeken yeni bir stadyum inşa edilecek.

2 MİLYAT STERLİN DEĞERİNDE DEV STAT

Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre, 100 bin kişilik kapasiteye sahip olacak yeni kompleks, Old Trafford'un bulunduğu bölgenin çevresine konumlandırılacak. Tamamlanmasının yaklaşık beş yıl süreceği belirtilen projenin maliyetinin 2 milyar sterline ulaşması bekleniyor.

Manchester United'ın futboldan sorumlu hissedarı Sir Jim Ratcliffe, gerçek anlamda son teknoloji bir stadyum oluşturacaklarını belirterek, yenilenen Old Trafford'un merkezinde, dünyanın en büyük futbol stadyumunun inşasına doğru heyecan verici bir yolculuğun başlangıcını kutladıklarını bildirdi.

Futbol kulübünün CEO'su Omar Berrada ise yapılan yatırımın uzun vadeli hedefleri doğrultusunda önemli olduğunu vurgulayarak, "dünyanın en iyi futbol takımının dünyanın en iyi stadyumunda oynamasını sağlamayı" hedeflediklerini ifade etti.